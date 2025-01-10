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Vietnam'da yetkililer uyardı: Evden dışarı çıkmayın

Vietnam'da yetkililer uyardı: Evden dışarı çıkmayın

16:0910/01/2025, Cuma
AA
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Hava kirliliğinin artması üzerine yetkililer, vatandaşlara kapalı alanlarda kalınması çağrısı yaptı.
Hava kirliliğinin artması üzerine yetkililer, vatandaşlara kapalı alanlarda kalınması çağrısı yaptı.

Vietnam'da yetkililer, başkent Hanoi'da hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu.

Vietnam News sitesinin haberine göre, İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual, Hanoi'daki havada bulunan PM2.5 kirletici partikül maddesi yoğunluğunun, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği ölçeğin 13,2 katı olduğunu belirledi.


Buna göre başkentteki bazı bölgelerde Hava Kalitesi Endeksi (AQI), "tehlikeli" olarak belirlenen 300 limitini aşarak 309'a çıktı.


'Kapalı alanlarda kalın'

Hava kirliliğinin artması üzerine yetkililer, vatandaşlara kapalı alanlarda kalınması çağrısı yaptı.


Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlara maske takmaları tavsiyesinde bulunan yetkililer, hava kirliliğini azaltmak için motosiklet kullanımının sınırlandırılmasını ve toplu taşımaya öncelik verilmesini istedi.


#Hanoi
#Hava Kirliliği
#Vietnam

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