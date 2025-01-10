Vietnam'da yetkililer uyardı: Evden dışarı çıkmayın

Vietnam News sitesinin haberine göre, İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual, Hanoi'daki havada bulunan PM2.5 kirletici partikül maddesi yoğunluğunun, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği ölçeğin 13,2 katı olduğunu belirledi.

Buna göre başkentteki bazı bölgelerde Hava Kalitesi Endeksi (AQI), "tehlikeli" olarak belirlenen 300 limitini aşarak 309'a çıktı.