Wagner’in adı kaldı

Rusya’da geçtiğimiz ay Wagner tarafından başlatılan ancak 24 saat geçmeden sona erdirilen isyan girişiminin ardından paralı asker grubu ve lideri Yevgeni Prigojin hakkında en üst düzey ve kapsamlı açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, isyana ilişkin en geniş kapsamlı açıklamasını devlet kontrolündeki Kommersant gazetesine verdiği söyleşide yaptı. Putin, “Wagner diye bir şey yok” ifadelerini kullanırken, Prigojin’i hedef tahtasına oturttu. Wagner lideri Prigojin’in Belarus’ta bir çadırın içinde çekildiği öne sürülen fotoğrafı ise bazı Rus sosyal medya kanalları üzerinden paylaşıldı. Önceki gün Wagner’e ait ağır silahların Rus ordusuna teslim edildiğine yönelik görüntüler de paylaşılmıştı. Öte yandan Wagner isyanı hakkında soruşturma kapsamında Rus ordusunda çok sayıda generalin açığa alındığı iddia edilirken, Rus komuta kademesini açıktan eleştiren bir komutan da görevden alındıktan sonra kayıplara karıştı.





Teklifi reddetti

Kremlin’de gerçekleştirilen, Prigojin ve üst düzey Wagner komutanlarının katıldığı görüşmeyi hatırlatan Putin, komutanlara hizmete devam etme seçeneği sunduğunu belirterek, Wagner savaşçılarına bundan sonra “sedoy” (beyaz-saçlı) lakabıyla tanınan ve “başından beri gerçek komutanları” olan birinin emri altına girmelerini önerdiğini söyledi. Bahsedilen komutanın Afganistan ve Çeçenistan’da savaşmış emekli albay Andrei Troshev olduğu belirtildi. Rus lider, yaptığı teklifin Prigojin tarafından reddedildiğini kaydetti.





Yasal değil

Putin’in Wagner’in yasal statüsü hakkında sözleri de, paralı asker grubu etrafında dönen karmaşayı anlatır nitelikte oldu. Rus lider, “Paralı asker şirketi Wagner yok. Özel askeri şirketlerle ilgili yasamız yok. Yani yasa yoksa, paralı asker şirketi Wagner de yok. Böyle bir tüzel kişilik yok. Bir grup var ama yasal olarak yok” şeklinde konuştu.





30 komutan görevden alındı

Wagner isyanı sonrası durumu yakından takip eden Batı basını ise kalkışmanın tek kurbanının Tümgeneral Popov olmadığını kaydetti. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, perşembe günü yayınladığı bir haberde Wagner isyanı sonrası Rus güvenlik güçlerinin 13 generali gözaltına aldığını, 15 generalin ise görevden alındığını iddia etti.





Orduyu eleştiren komutan kayıp

Öte yandan Ukrayna toprağı Zaporijya’daki Rus işgal birliklerini komuta eden Tümgeneral Ivan Popov’un askerlere verilen mühimmatın yetersiz olduğu gerekçesiyle şikayette bulunmasının ardından görevden alındı.



