Ya geri adım at ya da biz gereğini yaparız: Atina'ya tatbikat uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan'ın Ege adalarında askeri tatbikat yapmasına tepki gösterdi.

Yunanistan'ın Rodos ve Midilli adalarında gerçekleştirdiği askeri tatbikata yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, Yunanistan’ın provokasyona devam ettğini ve ahdi yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çekti.

İHLALDEN VAZGEÇMESİ LAZIM

Silahsızlandırılmış adaların statüsü ile egemenlikleri arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, “Yunanistan ihlalden vazgeçmezse bunların egemenliği tartışılır. Diğer taraftan Yunanistan bizim güvenliğimize yönelik anlaşmalara rağmen olumsuz adımlar atıyor, buraları silahlandırıyor, başka adımlar atıyor. Dolayısıyla bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Yani silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan bu konuda geri adım atar ve bu anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

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RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Bir gece ansızın” sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Yunanistan anlaşmalara uymuyor. Biz bunlara sessiz kalamayız. Gerekli adımları hem hukuki zeminde hem BM başta olmak üzere uluslararası örgütler nezdinde hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü tedbiri alacağız. Yunanistan şunu unutmasın, rüzgar eken fırtına biçer. Barış istemiyorsan biz de gereğini yaparız. Bir gece ansızın.”

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR TİCARET

Bakan Çavuşoğlu, Romanya'nın Güneydoğu Avrupa bölgesinde Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu, geçen sene iki ülkenin ticaret hacminin 8,5 milyar doları aştığını, bu yıl da artışın devam ettiğini ve 10 milyar doları geçeceklerini vurguladı. İki ülke ticaret hacmindeki hedefin ilk etapta 15 milyar dolar olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bu hedefi de yakalayabileceğimize inanıyoruz. Şirketlerimizin Romanya'daki yatırım miktarı 7 milyar doları aştı. 17 bin civarında kayıtlı şirketimiz var” diye konuştu.

İsveç önce listedekileri iade etsin

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’nun genişlemesini desteklediğini belirterek “Biz iki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. İkisi de bunu istiyor hem de NATO da böyle bir talepte bulundu. Ama göreceli olarak bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç’in atması gereken daha somut adımlar var” diye konuştu. Çavuşoğlu, İsveç’in Türkiye’ye iade ettiği kişinin talep edilen kişiler listesinde yer almadığını ve listedeki kişilerin de iade edilmesi gerektiğini belirterek bu kişilere ait mal varlıklarının dondurulması talebinin de ciddi bir talep olduğuna işaret etti.

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