Ya işbirliği ya kaos

Burada açılış konuşması yapan Baybars, Doğu Akdeniz’de keşfedilmiş hidrokarbon kaynaklarının bölgede kartların yeniden karılmasına yol açtığına dikkat çekerek kaynakların Rumlarla eşit paylaşımından yana olduklarını vurguladı.

Petrol ve doğalgazın bazı bölge ve ülkelere fayda sağlarken bazıları için de büyük sorunlara, hatta çatışma ve savaşlara yol açtığını hatırlatan Baybars, “Bizim seçtiğimiz yol ise işbirliğidir. Bu kaynakların öncelikle iki halkın, dolayısıyla bölgenin faydasına kullanılması yoludur” dedi. KKTC olarak Rum Yönetimi’ne 2011’den beri defaatle iyi niyetle teklif götürdüklerini söyleyen Baybars, Rumların sözde ‘egemenlik’ iddiasıyla bu teklifleri reddettiğini kaydetti. Rum Kesimi’nin paylaşmak yerine krizi tırmandırmayı seçtiğini söyleyen Baybars, Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.