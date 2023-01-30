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Dünya

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mülklerine saldırdı

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve iş yerlerine saldırarak bir ev ile 6 aracı yaktı, onlarca dükkan ve araca da zarar verdi.

12:09 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
Yahudi Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklere saldırdı.

Yahudi Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklere saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklere saldırarak bir ev ile 6 aracı yaktı, onlarca dükkan ve araca da zarar verdi. Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Turmusiya beldesinde Yahudi yerleşimcilerin yaktığı evin sahibinin kardeşi Avad Ebu Semra, yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin gece saatlerinde köylerine saldırdığını aktardı.


Ebu Semra, güvenlik kamerası kayıtlarında 3 Yahudi yerleşimcinin kardeşinin evine saldırarak yaktığının, yakındaki bir eve de İsrail askerlerinin koruması altında 10 yerleşimcinin saldırdığının görüldüğünü ifade etti.


İsrail askerlerinin eve sadece 150 metre uzaklıkta olduğunu kaydeden Ebu Semra, yerleşimcilerin köyün girişini kapatarak Filistinlilerin araçlarına da zarar verdiğini söyledi.

Yerleşimciler 6 aracı yaktı 20 dükkana saldırdı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas da yaptığı açıklamada, Nablus'a bağlı köylerde Yahudi yerleşimcilerin dün gece Filistinlilere ait araç ve dükkanlara onlarca saldırı düzenlediğini söyledi. Daglas, yerleşimcilerin Filistinlilere ait 6 aracı yaktığını, 120 aracın camlarını kırdığını, 20'nin üzerinde dükkana da saldırarak zarar verdiğini belirtti.



#İsrail
#Filistin
#Cenin
2 saat önce
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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mülklerine saldırdı
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