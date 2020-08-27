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Dünya Yakın takip ABD gemileri Doğu Akdenizde savaş gemilerimizi izliyor
AVRUPA

​Yakın takip: ABD gemileri Doğu Akdeniz'de savaş gemilerimizi izliyor

Yakın takip: ABD gemileri Doğu Akdeniz'de savaş gemilerimizi izliyor

Girit’in güneyinde önceki gün Yunan donanması ve jetleriyle görüntü veren ABD fırkateyni dün Türk savaş gemileriyle yakın temastaydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin navtex ilan edip sondaj çalışması yaptığı Girit güneyinde önceki gün Yunan donanması ve jetleriyle görüntü veren ABD fırkateyni dün Türk savaş gemileriyle yakın temastaydı. İtalya’nın hem Yunanistan hem de Türkiye ile aynı anda icra ettiği deniz eğitimine dün ABD de katıldı.

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Mesaj yayınlandı

Amerikan gemisinin, bir Türk fırkateyni ve MİLGEM korvetiyle yakın takibe alındığına ilişkin fotoğraflar servis eden Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından şu mesajı geçti: “Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir.” Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet sahasında varlık göstermeye çalışan Yunanistan ise tatbikatlara doymuyor. Atina ordusu dün de Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa ve İtalya ile ortak manevralar yaptı. Yunan Savunma Bakanlığı, tatbikatın Kıbrıs ve Girit güneyinde 3 gün süreceğini açıkladı. Ortak tatbikata ilişkin duyurusunda Fransa ise 26-28 Ağustos tarihleri arasındaki tatbikatlarda helikopter destekli bir fırkateyn ve üç Rafale jetle yer aldıklarını kaydetti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de “Doğu Akdeniz bir gerginlik bölgesine dönüştü” ifadesini kullandığı Twitter mesajında Türkiye’ye yönelik şu saldırgan cümleleri yazdı: “Mesajımız basit: Öncelik diyalog, işbirliği ve diplomasi olmalı. Böylece Doğu Akdeniz bir istikrar ve uluslararası hukuka saygı bölgesi hâline gelir. Doğu Akdeniz birilerinin hırsları için oyun alanı olmamalı. O bir ortak değer.”

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