Dünya Yalan salgınına karşı 6 kural
KORONAVİRÜS

Yalan salgınına karşı 6 kural

İletişim Başkanlığı koronavirüs gündemini sosyal medyada takip ederken tuzak paylaşımlara düşülmemesi için 6 altın kural açıkladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanlığının sosyal medya kullanıcılarına önerileri 6 maddede şöyle:

RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİN

Hasta sayısı, lokasyonu, durumu ve hastalara yönelik uygulanan tedbirler gibi maddi bilgiler içeren konularda resmi makamlar dışında paylaşılan içeriklere itibar edilmemesi gerekiyor.

HABER GÖRÜNÜMLÜ TUZAKLARA DÜŞMEYİN

Kaynağı belirtilmeyen, etkileşimi arttırmak amacıyla “son dakika” gibi dikkat çekici başlıklarla servis edilen ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere dikkat edilmeli, bu gibi içerikler farklı mecralarda paylaşılarak yayılımına destek olunmaması belirtiliyor.

BİLGİYİ OTORİTESİNDEN ALIN

Tüm bilgilendirme faaliyetleri başta Sağlık Bakanlığı ve Bakanlık nezdinde Bilim Kurulu olmak üzere ilgili resmi kanallar vasıtasıyla eksiksiz ve şeffaf olarak yapılmalı. Sosyal medyada resmi veya akademik güvenirliği olmayan kişi ya da kuruluşların yapmış olduğu bilgilendirmelere temkinli yaklaşılması ifade ediliyor.

AYRIŞTIRICI MESAJLARA DİKKAT

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele siyasi, etnik ve din gibi unsurlardan bağımsız olarak, milletçe topyekun yürütülen bir mücadeledir. Zarar verme amacı taşıyan, kaosu, çatışmayı ya da ayrışmayı teşvik eden içeriklerin yayılımına katkı sunulmaması gerekiyor.

SES KAYITLARINA İTİBAR ETMEYİN

Özelikle WhatsApp, Telegram ya da BİP gibi haberleşme uygulamaları vasıtasıyla yayılan, kimliği belirsiz kişilerce oluşturulan, kaynağı belirsiz ve anonim olan her türlü ses kaydı ve görüntüye hiçbir şekilde itibar edilmemesi belirtiliyor.

SAHTE HESAPLARA DİKKAT

  • Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Bakanlığı ya da Diyanet İşleri Başkanlığı adına farklı sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplara dikkat edilmeli. Karşılaşılan bu tarz sahte hesaplar, ilgili kurumlara bildirilmesi gerekiyor.

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