Yalnız bırakmadık

Terörün vurduğu Somali’nin yardımına kardeş ülke Türkiye koştu. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferler olan Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı yaraları sarıyor. Hava Kuvvetlerine bağlı askeri nakliye uçağı Somali’ye yardım malzemesi taşırken, Sağlık Bakanlığı’nın 20 kişilik ekibi ise yaralıları tedavi etti.

Bölgeye gönderilen yardım ekibi

UMKE EKİPLERİ YARALARI SARDI

Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu.

NAKLİYE UÇAĞI MOGADİŞU’DA

Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan önceki gece saat 23.00’te kalkan Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, dün saat 07.00’de Mogadişu’ya indi. Saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk’ün cenazesi ile yaralılardan 16’sı tedavi için Türkiye’ye getirildi.

PERSONEL SABAHA KADAR ÇALIŞTI

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, havalimanında terör saldırısına ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, “Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti, ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Devletimiz her zaman Somali’nin yanındadır” dedi.

YARDIMA İLK KOŞAN ÜLKE TÜRKİYE

Yılmaz, “Yaklaşık 50 yaralı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma hastanemizde. Yaralıların büyük kısmı burada tedavi edilecek” şeklinde konuştu. Yılmaz, 2017 yılında yine çok şiddetli bir patlama gerçekleştiğini ve o saldırının ardından da Somali’ye yardım elini uzatan ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.

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GÜNDEM MSB Somali'deki terör saldırısını lanetledi

İki Türk’ün cenazesi getirildi

Patlamada ölen Türkler bayrağa sarılı tabutla uçağa taşındı.

Terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk’ün cenazesi ile yaralananlardan 16’sı tedavi için Türkiye’ye getirildi. Aden Adde Uluslararası Havalimanından TSİ 15.00’te havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağını, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz ile öteki ilgililer uğurladı. Türkiye’ye getirilen 2 Türk vatandaşının cenazeleri de ailelerine teslim edildi.

Son göreviydi

Somali’deki saldırıda yaşamını yitiren 2 Türk’ten Turan Sevi’nin Aydın’ın Efeler ilçesindeki evinde büyük üzüntü yaşanıyor. Acı haberi alan Sevi’nin 3 kızı ve hayat arkadaşı Halide Sevi gözyaşı döküyor. Sevi’nin Emirdoğan Mahallesi’ndeki evinde toplanan yakınları, onun kızları ve eşini teskin etmeye çalışıyor. Sevi’nin yeğeni Emrah Çevik, “Son göreviydi. ‘Son defa gidiyorum’ dedi. 67 yaşındaydı. Maalesef hain terör saldırısı yüzünden geri dönemedi” dedi.

Bombanın pimini BAE çekti

Muhammed Bin Zayed

Somali’deki kanlı saldırının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var. Terör trafiğini ise Veliaht Muhammed bin Zaid en-Nahyan yönetiyor. Ortadoğu’daki tüm karanlık operasyonların arasında yer alan Zaid en-Nahyan Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri hedef almak istedi. Veliaht Muhammed bin Zaid en-Nahyan aynı zamanda Libya’da terörist Hafter güçlerine silah yardımında bulunuyor. Türkiye’nin Libya’ya asker göndermek için hazırlık yaptığı dönemde saldırının yapılması dikkat çekti.

DÜNYA Somali’de kanlı gün

KOCA: BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİK

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi, Somali’nin yardım çağrısına bir an bile tereddüt etmeksizin yanıt verdi” ifadesini kullandı. Koca, yazılı açıklamasında, kardeş ve dost ülke Somali’deki terör saldırısının herkesi derinden üzdüğünü vurguladı. İki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırıda öğrenci taşıyan otobüsün özellikle hedef alınmasının, terörün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Koca, patlamadan hemen sonra yaralılardan 53’ünün, Somali’nin en donanımlı hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini belirtti. Koca, 70’i Türk olmak üzere toplam 700 personelin görev yaptığı hastanede yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı ve 17 kişinin ameliyat edildiği bilgisini paylaştı.



