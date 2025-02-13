Yaptırımlar kalksın imar başlasın

Türkiye, Suriye krizinin çözümüne yönelik uluslararası çabalara aktif katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, bugün Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Suriye konulu uluslararası konferansa katılacak. Toplantının ana gündem maddesi, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması. Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın Suriye’deki yeni yönetime desteğin, istikrar açısından önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Ayrıca Suriye’nin yeniden imarı için çalışmalara başlanması, bu doğrultuda ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiği vurgulanacak.