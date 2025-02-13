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Yaptırımlar kalksın imar başlasın

Yaptırımlar kalksın imar başlasın

Canberk Doğan
04:0013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Suriye krizinin çözümüne yönelik uluslararası çabalara aktif katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, bugün Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Suriye konulu uluslararası konferansa katılacak. Toplantının ana gündem maddesi, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması. Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın Suriye’deki yeni yönetime desteğin, istikrar açısından önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Ayrıca Suriye’nin yeniden imarı için çalışmalara başlanması, bu doğrultuda ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiği vurgulanacak.


#Suriye
#Türkiye
#imar

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