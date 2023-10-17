|
Dünya

Yardımlar Refah’ta bekliyor

Gazze’ye gönderilen yardımlar İsrail’in engellemesi nedeniyle Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’nda bekliyor. Mısır Kızılayı yetkilisi Halid Zayid, yardım TIR’larının Gazze’ye geçişine ne zaman izin verileceğinin kesin olarak bilinmediğini söyledi.

04:00 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Dünyanın gözü önünde büyük bir insani dram yaşayan Gazze halkı için gönderilen yardımlar İsrail’in engellemeleri nedeniyle Refah Sınır Kapısı’nda bekliyor.

ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Fransız mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, konuyla ilgili bilgi verdi. Mısırlı Bakan, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaların devam ettiğini ve yardımların bölgeye intikali için hazır bekletildiğini ifade etti. Şukri insani yardımların Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’nda beklediğini ancak İsrail’in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.

DAHA FAZLA YARDIM GİDECEK

Mısır Kızılayı’nın Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid de yardım TIR’larının, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’ne giriş hazırlıkları kapsamında Ariş kentinden Refah Sınır Kapısı’na gönderilmeye başlandığını duyurdu. TIR’larda gıda ve tıbbi malzeme bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların Refah’tan Gazze’ye geçişine ne zaman izin verileceğinin kesin olarak bilinmediğini ancak Mısırlı yetkililerin TIR’ların hızla geçişe doğru hareket etmeye başlamasını talep ettiğini vurguladı.



#Filistin
#Mısır
#İnsani Yardım
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gazzeliler büyük su kıtlığı yaşıyor