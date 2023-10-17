Yardımlar Refah’ta bekliyor

Dünyanın gözü önünde büyük bir insani dram yaşayan Gazze halkı için gönderilen yardımlar İsrail’in engellemeleri nedeniyle Refah Sınır Kapısı’nda bekliyor.

Fransız mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, konuyla ilgili bilgi verdi. Mısırlı Bakan, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaların devam ettiğini ve yardımların bölgeye intikali için hazır bekletildiğini ifade etti. Şukri insani yardımların Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’nda beklediğini ancak İsrail’in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.