Yardımlar Refah’ta bekliyor

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Dünyanın gözü önünde büyük bir insani dram yaşayan Gazze halkı için gönderilen yardımlar İsrail’in engellemeleri nedeniyle Refah Sınır Kapısı’nda bekliyor.
ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Fransız mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, konuyla ilgili bilgi verdi. Mısırlı Bakan, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaların devam ettiğini ve yardımların bölgeye intikali için hazır bekletildiğini ifade etti. Şukri insani yardımların Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’nda beklediğini ancak İsrail’in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.
DAHA FAZLA YARDIM GİDECEK
Mısır Kızılayı’nın Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid de yardım TIR’larının, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’ne giriş hazırlıkları kapsamında Ariş kentinden Refah Sınır Kapısı’na gönderilmeye başlandığını duyurdu. TIR’larda gıda ve tıbbi malzeme bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların Refah’tan Gazze’ye geçişine ne zaman izin verileceğinin kesin olarak bilinmediğini ancak Mısırlı yetkililerin TIR’ların hızla geçişe doğru hareket etmeye başlamasını talep ettiğini vurguladı.