Dünya Yemende Suudi Arabistanın da dahil olduğu çatışmada 67 kişi öldü
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Yemen'de Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu çatışmada 67 kişi öldü

Yemen'e bağlı Marib ve Şebve şehirlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı. Hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıyla destek verdiği çatışmalarda, 58'i Husi militan, 9'u hükümet güçlerinden 67 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Yemende Suudi Arabistanın da dahil olduğu çatışmada 67 kişi öldü
Arşiv

Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Marib ve Şebve kentlerinde taraflar arasında çatışmalar çıktığı ve hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

67 KİŞİ ÖLDÜ

Yaşanan olaylarda 58'i Husi militan, 9'u hükümet güçlerinden 67 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen haberde, koalisyona ait uçakların, son 24 saatte 20'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

YEMEN'DE NELER OLUYOR?

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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