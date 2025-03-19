Yemen’den WashIngton'a cevap: ABD'yle savaş halindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeleri hedef alan Amerikan ordusuna net cevap geldi. Husiler'in Dışişleri Bakanı Celam Amer, ABD ile savaş halinde olduklarını açıkladı. Saldırılarla eş zamanlı olarak ABD’nin Kızıldeniz’deki uçak gemisi USS Harry Truman, 2 kez balistik füze ve İHA’larla hedef alınmıştı. Husi güçleri dün bir kez daha uçak gemisini hedef aldıklarını ve ABD bandıralı gemilerin doğrudan hedefleri olduğunu açıkladı. İran ise Birleşmiş Milletler’e yazdığı mektupta, Husiler üzerinden kendisine mesaj vermeye çalışan Washington yönetimine, “İran’a yönelik saldırıların ciddi sonuçları olur” uyarısında bulundu.

SALDIRILARA YANIT VERECEĞİZ

Celam Amer, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, İran'a yönelik baskılar ya da talepler karşısında Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların azaltılmayacağı belirtildi. Açıklamada, "An itibarıyla ABD ile savaş halindeyiz. Saldırılara yanıt vereceğiz." ifadelerine yer verildi. Amer, “Şimdi Yemen'in ABD ile savaş halinde olduğunu görüyoruz ve bu da kendimizi mümkün olan tüm araçlarla savunma hakkımız olduğu anlamına geliyor, dolayısıyla gerilimin tırmanması muhtemel” ifadelerini kullandı.

UÇAK GEMİSİ 3’ÜNCÜ KEZ HEDEF ALINDI

Açıklama ile eş zamanlı olarak Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait USS Harry Truman uçak gemisini son 48 saatte üçüncü kez hedef aldı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarına karşılık Kızıldeniz’in kuzeyinde USS Harry Truman uçak gemisinin son 48 saatte 2 seyir füzesi ve 2 insansız hava aracıyla üçüncü kez hedef alındığını duyurdu. Saree, Husilerin ayrıca bir seyir füzesi ve 4 insansız hava aracıyla ABD’ye ait başka bir savaş gemisine saldırı düzenlediğini söyledi. ABD’nin devam eden hava saldırılarına ilişkin konuşan Saree, "Ülkemize yönelik saldırılar sona erene kadar Kızıldeniz ve Arap Denizi’ndeki tüm düşman hedeflerine yönelik saldırıları sürdüreceğimizi belirtiyoruz" dedi.

İRAN’DAN UYARI

İran ise Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupla ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yemen ile ilgili Tahran'a yönelik suçlama ve tehditlerini reddederek, "Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olacağını" bildirdi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne ilettiği mektupta, Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin Tahran aleyhindeki "pervasız ve provokatif" açıklamalarını kesin bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti. Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Herhangi bir saldırgan eylemin korkunç sonuçları olacak ve bunun tüm sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır." ifadelerinin kullanıldığı mektupta, "Tahran'ın Yemen'deki Husilere silah tedarik ettiğine dair suçlamaların doğru olmadığı ve Yemenlilerin karar alma ve eylemlerinde bağımsız hareket ettiği" vurgulandı.

ABD CASUS İHA’SINI ENGELLEDİ

Diğer yandan İran'ın hava sahası yakınlarında uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) İran uçakları tarafından engellendiği bildirildi. İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla tanınan "Nournews" adlı internet sitesinin haberine göre, ABD'ye ait MQ-4C tipi bir casus insansız hava aracına (İHA), İran'a ait uçakların engellemesinin ardından İran hava sahasının yakınından çekildi. Haberde, İran ordusunun, her türlü saldırıya karşı düşmanların Ortadoğu'daki çıkarlarına tam kapsamlı bir savunma ve şiddetli bir saldırıya hazır olduğu ifade edildi.







