Yeni Gazze Tulkerim: İsrail Batı Şeria’daki saldırıları artırdı

İşgalci İsrail ordusu, “Demir Duvar” adı altında 21 Ocak’ta başlattığı askeri operasyonlarını sıklaştırdığı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde, iki günde 1000’den fazla Filistinliyi tutukladı. Perşembe günü, Tulkerim yakınlarındaki Nitsani Ouz askeri noktasında bir İsrail zırhlısına düzenlenen bombalı saldırıda iki asker yaralanmıştı. İsrail ordusu, bu olayın ardından Tulkerim kentine giriş çıkışları kapatırken kentte yoğun baskınlar düzenlemeye başladı. Kente ek kuvvetlerin yanı sıra, buldozerler de gönderen İsrail kuvvetlerinin yeni bir yıkım faaliyeti içine girmesinden endişe ediliyor.

GENÇLERİ SOKAKTA SIRAYA DİZDİLER

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıların yanı sıra güneydeki Cebbara Köprüsü kapısı ile doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi. Kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, dükkanlarda ve araçların içinde bulunan herkesi gözaltına alarak, Haduri Askeri Kontrol Noktası'nın kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorladı. Gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği aktarıldı. İsrail askerleri, çok sayıda dükkana baskın düzenledikten sonra güvenlik kamerası görüntülerine de el koydu.

AMAÇ KORKU YAYMAK

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin perşembe gününden itibaren kente yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Kemil, baskınlarda 1000'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını, evlerin tahrip edildiğini ve kadınlar ile çocukların korku ve panik yaşadığını ifade etti. Saldırıların 27 Ocak’tan bu yana süren İsrail operasyonlarının parçası olduğunu vurgulayan Kemil, "Amaç, halkımızın iradesini kırmak” dedi. Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunan Kemil, İsrail’in “sistematik saldırılarının durdurulmasını ve Filistin halkına koruma sağlanmasını” istedi.

KUDÜS’TE DE BASKI

Öte yandan, yaklaşık bir haftadır Kudüs’ün doğusunda kurduğu kontrol noktalarıyla Batı Şeria’da kuzey-güney geçişlerini engelleyen İsrail ordusu, bölgedeki baskınlarını da artırıyor. İsrail güçleri önceki gün Kudüs’ün doğusundaki El-İsaviye beldesinde düzenlediği baskınlarla çok sayıda kız ve erkek Filistinli genci gözaltına almıştı. Mahkeme ise dün, kısa süreli bir soruşturmanın ardından söz konusu gençlere 500 ila 2500 şekel (1500-2000 dolar) arası değişen para cezalarının yanı sıra, 1 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin dün de Kattana, Bedu ve El-Kabibe beldelerine baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İşgalci 200 bin kişiyi sürdü

İşgalci İsrail ordusu, Gazze şehir merkezindeki saldırılarını da sıklaştırıyor. Dün, sivillerin sığındığı kent merkezinin batısındaki bölgelere saldırı başlatacağını ilan eden işgal ordusu, sivilleri göç ettirmek için her yolu deniyor. Ayakta kalan son binaları da hedef alan bombardımanlar yüzünden dün 33 sivil daha yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun artan saldırıları nedeniyle kent merkezinden 200 bin kişinin güneye doğru göç etmeye başladığı bilgisi verildi.







