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Dünya

Annemi İsrail askerleri öldürdü

İsrail ile Filistinli direnişçiler arasında yapılan esir takası anlaşmasında serbest bırakılan İsrailli bir kadın, annesinin işgalci askerler tarafından öldürüldüğünü söyleyerek “Hannibal Protokolüne” dair iddialara bir yenisini ekledi.

Dış Haberler
04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:29 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Daha önce çok sayıda İsraillinin, esir alınma riski olan vatandaşların öldürülmesini öngören protokol kapsamında işgalci askerler tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan serbest bırakılan bir İsrailli, bir traktörle Gazze Şeridi’ne götürülürken kendilerine sınırı geçmelerini engellemek için işgalci askerler tarafından ateş açıldığını söyledi. “Çok sevdiğim annem öldürüldü. Ben sırtımdan, kardeşim de bacağından yaralandı” itirafında bulunan kadın Hannibal Protokolü’nün son kurbanı olarak nitelendirildi. Özellikle Kibbutz Be'eri ve Gazze sınırına yakın Nova Festivali'nde onlarca İsraillinin kendi askerleri tarafından öldürüldüğü, suçun ise Filistinli direnişçilere yıkıldığı, öldürülenlerin yakınları ve askerlerin itirafları sonucu ortaya çıkmıştı.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
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