Yeni Papa'nın kirli geçmişi: Görev yaptığı kiliselerdeki cinsel tacizlere kafasını çevirdi

Yeni seçilen Papa 14'üncü Leo'nun, Chicago ve Güney Amerika'daki kiliselerinde bir papaza yönelik çocuk cinsel istismarı iddiaları karşısında 'görmezden geldiği' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. 69 yaşındaki ilk Amerikalı Papa Robert Prevost, dokuz yıl önce küçük yaştakilere cinsel tacizde bulunduğu iddiaları nedeniyle halka hizmet vermekten men edilen Augustinian rahibi Peder James Ray'in çocukların yakınında yaşamasına izin verdiği ve sorumlu olduğu bölgedeki cinsel taciz iddialarını yeteri kadar araştırmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Trump karşıtı olan yeni Papa 14'üncü Leo'nun ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i sert bir şekilde eleştiren, Trump yönetiminin göçmen politikalarını kınayan paylaşımları bulunuyor.
Papa Robert Prevost (yeni adıyla Papa Leo XIV), geçmişte cinsel istismar vakalarıyla ilişkilendirilen kiliselerde görev yaptı. 1999-2001 yılları arasında Chicago'daki Augustinus Tarikatı'nın bölge yöneticisiydi. Chicago'daki görev süresi sırasında, cinsel istismar suçlamaları nedeniyle görevden alınan bir rahibin, bir Katolik okuluna yakın manastıra yerleştirilmesine izin verdiği ortaya çıktı.
Cinsel istismar iddialarını araştırmadı
2022 yılında, Chiclayo Piskoposluğu'nda görevli iki rahip hakkında 2007 yılına dayanan cinsel istismar iddiaları ortaya atıldı. Bu sürede Papa Robert Prevost (yeni adıyla Papa Leo XIV), 2015-2023 yılları arasında Chiclayo Piskoposu'ydu. Mağdurlar, Prevost'un bu iddiaları yeterince araştırmadığını ve etkili bir soruşturma yürütmediğini söylüyor.
Çocuk tacizcilerinin kilise yakınında yaşamasına müsaade etti
Prevost'un cinsel istismarı görmezden geldiğine dair diğer eleştiriler ise onun büyüdüğü Chicago'dan kaynaklanıyor. Will County Gazette'in haberine göre Prevost, dokuz yıl önce küçük yaştakilere cinsel tacizde bulunduğu iddiaları nedeniyle halka hizmet vermekten men edilen Augustinian rahibi Peder James Ray'in Hyde Park'taki St. John Stone Friary'de yaşamasına izin verdi. Ray, ABD Katolik Piskoposları Konferansı'nın, küçük yaştaki çocuklara musallat olmakla suçlanan rahipleri çocuklardan uzak tutmak için çıkardığı yeni kurallar kapsamında okula taşınana kadar iki yıl boyunca okulun hemen yakınında kaldı.
Kiliselerdeki çocuk tacizleri iddialara karşı sessiz kaldı
SNAP ve diğer benzer gruplar, Prevost'un iddialara karşı hiçbir şey yapmadığını, onu seçen kardinallerin de bunu bildiklerini söylüyor.
Rahipler Tarafından Taciz Edilenlerin Kurtulanları Ağı'nın (SNAP) ulusal başkan yardımcısı ve din adamlarının tacizine uğrayan Lopez de Casas, DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, "Papa olarak seçilmemesini sağlamak için SNAP'te onu izleme listemizin en üst sıralarında tutuyorduk. Onun papa olması iyi bir şey oldu çünkü geçmişte onun gözetimi altında yaşanan taciz skandalları kamuoyunun karşısına çıkacak. Cinsel taciz iddialarının üstünü kapatıp iyi bir rahip olamazsınız. Sessiz kalmak da bir günahtır." ifadelerini kullandı. Lopez de Casas, Prevost'un seçilmesinin Kilise içindeki tacizlere daha fazla ışık tutacağını umduğunu belirterek, "Gizli cinsel tacize uğramış ve sadece Amerikalı olan bir kardinali seçmeleri, bu kişinin soldan sağa doğru dikkatle incelenmesi anlamına geliyor. Bu, her yerdeki mağdurlar için faydalı bir şey çünkü geçmişte karıştığı olaylarla kamuoyunun gözü önünde olacak bir Papa'mız var" açıklamasında bulundu.
Trump karşıtı papa
Trump karşıtı olan yeni Papa XIV. Leo'nun, Trump yönetiminin göçmen politikalarını kınayan ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i sert bir şekilde eleştiren paylaşımları bulunuyor.