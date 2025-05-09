Yeni Papa'nın kirli geçmişi: Görev yaptığı kiliselerdeki cinsel tacizlere kafasını çevirdi

Rahipler Tarafından Taciz Edilenlerin Kurtulanları Ağı'nın (SNAP) ulusal başkan yardımcısı ve din adamlarının tacizine uğrayan Lopez de Casas, DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, "Papa olarak seçilmemesini sağlamak için SNAP'te onu izleme listemizin en üst sıralarında tutuyorduk. Onun papa olması iyi bir şey oldu çünkü geçmişte onun gözetimi altında yaşanan taciz skandalları kamuoyunun karşısına çıkacak. Cinsel taciz iddialarının üstünü kapatıp iyi bir rahip olamazsınız. Sessiz kalmak da bir günahtır." ifadelerini kullandı. Lopez de Casas, Prevost'un seçilmesinin Kilise içindeki tacizlere daha fazla ışık tutacağını umduğunu belirterek, "Gizli cinsel tacize uğramış ve sadece Amerikalı olan bir kardinali seçmeleri, bu kişinin soldan sağa doğru dikkatle incelenmesi anlamına geliyor. Bu, her yerdeki mağdurlar için faydalı bir şey çünkü geçmişte karıştığı olaylarla kamuoyunun gözü önünde olacak bir Papa'mız var" açıklamasında bulundu.