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Yeni Şafak 46 yıl sonra sahil kısmı açılan Maraş’ın nabzını tuttu: Yerleşime de açılsın

Yerleşime de açılsın

Yeni Şafak KKTC’de 46 yıl sonra sahil kısmı açılan Maraş’a giderek halkın nabzını tuttu. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelenler arasında Türklerin yanı sıra Rumlar ve Batı ülkelerinin vatandaşları da var. Meraklı bakışlarla bölgeyi gezen Leyla Aygül, “Fotoğraflarına bakıyorduk; şimdi yakından gördük; sevindik” dedi. Ceren Ayata ve Bülent Samer ise “Tamamen yerleşime açılsın; burada yaşamak isteriz” ifadelerini kullandı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Vatandaşlar, Maraş’ın yerleşime de açılmasını istiyor.
Vatandaşlar, Maraş’ın yerleşime de açılmasını istiyor.

Yeni Şafak, KKTC’de 46 yıl sonra yeniden halka açılan Maraş’a giderek halkın nabzını tuttu. Yarın gerçekleştirilecek seçimlerden sonra ülkede en çok konuşulan ikinci konu Maraş sahilinin açılması. Bazı siyasetçiler tuhaf açıklamalarla karşı çıksa da vatandaşlar oldukça memnun. Sabah erken saatlerden itibaren Maraş’a gelenler arasında KKTC vatandaşlarının yanısıra Rumlar ve diğer ülkelerin vatandaşları da var. Ziyaretler akşam saatlerine kadar sürdü.

Talha Menteş

BUNCA ZAMAN NEDEN KAPALIYDI

Sohbet ettiğimiz vatandaşlar bu kadar güzel bir şehrin neden bunca zamandır kapalı olduğunu sorguluyorlardı. Binaların etraflarına şeritler çekilmiş, uyarılar asılmıştı. Halka açılan ve yürüyüşün sağlandığı kısımlara yeni asfaltlama çalışması yapılmıştı. Bazı kısımlarda da iş makineleri çalışmalarına devam ediyordu. Vatandaşların bir çoğu Maraş’ın bunca yıl sonra açılmasını Ersin Tatar ve Erdoğan sayesinde olduğunu dile getirdi.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar Maraş'ı ziyaret etmeye başladı

FİLMLERDE GÖRÜYORDUK

Ziyaretçilerden birisi olan Leyla Çınar Aygül, “Zamanında Amerikalı sanatçılar buraya geliyordu. Sahilinin ve bu arazinin çok değerli olduğunu biliyorduk. Fotoğraflarına bakıyorduk. Dolaşırken binaları, mimari yapısı beni çok etkiledi” dedi.

Maraş’ta beklenen gün geldi
GÜNDEM
Maraş’ta beklenen gün geldi

Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’a gelen ilk göçmenlerden olduğunu aktaran Aygül, “Burayı ilk defa görüyorum. Askeri bölgeden geçerken izinle geçerdik. Demir telleri ve bariyerleri görürdük. Biraz önce video çektim 46 sene önceki insanları düşündüm. Sohbetlerini, kahkalarını, savaştaki çığlıklarını, bunlar gözümde canlandı. Ağaçları izledim, kendi başlarına burada 46 yıldır verdikleri yaşam mücadelesini düşündüm. Belki büyük çam ağaçlarının suya pek ihtiyacı yok ama evin önünde küçük cemili çiçeklerini sulayan insanları düşündüm. Çok duygusallaştım. Kapanması bana çok mantıklı gelmiyor.” diye anlattı.

ÖĞRENCİLER DE ZİYARET ETTİ

4 yıldır Kıbrıs’ta yaşayan Ceren Ayata, “Burada öğrenciyim, daha önce Maraş’ın dışarısından geçmiştim, içine hiç girmedim. Burası bence çok güzel bir yer. Hatta Kıbrıs’ın en güzel yerlerinden biri. Eğer ki çalışmalar yapılırsa, güzel işletmeler açılır. Çok fazla turistin geleceğini düşünüyorum. Kıbrıs artık gözde olabilir” diye konuştu. Ayata, gelecekte Maraş yerleşim yeri olarak açılırsa, burada yaşamak istediğini de belirtti. Kıbrıs’ta öğrenci olan Gonca Miner Yılmaz, “Ben burayı çok duydum hayalet şehir olarak biliyorduk ve açılması çok iyi oldu. İnşallah herhangi bir aksilik çıkıp geri kapanma durumu olmaz. Burası faaliyete geçerse çok güzel olur. Burayı gerçekten çok beğendim” diye anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir' dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak' açıklamasında bulundu.


Burada yaşamak isterim

Bülent Samer

Çocuklarıyla birlikte Maraş’ı ziyaret eden Bülent Samer ise şu ifadeleri kullandı: “Her gün önünden geçtiğimiz bir yerdi. İçeri girdiğimizde milli duygularımız kabardı. Bambaşka bir yere giriyorsunuz, dışardan ölü bir şehir gibi gözüküyor ama içerde o canlılık eskisi gibi devam ediyor. Evlere bakınca yıkık dökük ama baktığınızda o eski hikayeler aklınıza geliyor. Çok değişik bir hissiyat” dedi. Samer, yıllardır Maraş’ın niçin kapalı kaldığına hayret ederek, “Bugün açılması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. Tamamı yerleşime açılsa burada yaşamak isterim.”

Maraş 46 yıl sonra açıldı
GÜNDEM
Maraş 46 yıl sonra açıldı
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