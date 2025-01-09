Yeni sağlık sistemini Türkiye kuracak

Türkiye, Suriye’nin çöken sağlık sistemini yeniden kurmaya hazırlanıyor. Bu amaçla Şam’a giden Sağlık Bakanı Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile görüştü. Kırbıyık, Türkiye’nin sağlıkta sahip olduğu dijital sistemin Suriye’de kurulabileceğini aktardı. Suriye’ye ilaç ve tıbbi cihaz konusunda destek verilecek. Şu an faal olmayan bazı hastaneler de doğrudan Türkiye tarafından çalıştırılabilecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Suriye’nin başkenti Şam’a giden Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, burada Suriye’deki geçici hükümetin Sağlık Bakanı Mahir Şara ile görüştü. Türkiye’nin tüm imkan ve tecrübesiyle Suriye’nin yanında olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Türkiye-Suriye ortak çalışma grubu oluşturularak düzenli koordinasyon mekanizması oluşturulmasının gerektiğini vurguladı. Şam’da tam zamanlı görev yapacak şekilde sağlık sistemini yeniden inşası kapsamında danışman ve koordinatör görevlendirileceğini belirten Kırbıyık, aktif ya da faal olmayan hastanelerden belirlenen bazı tesislerin doğrudan Türkiye tarafından çalıştırılabileceğini de anlattı. Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Suriye’nin talep edeceği her türlü sarf malzemesi, ilaç, tıbbi cihaz gibi konularda destek verileceğini belirterek özellikle Türkiye’deki dijital altyapıya benzer bir sistemin Suriye’de kurulabileceğini aktardı.
TEK ÇATI MODELİ
Görüşmede Sağlık Bilimleri Üniversitesi vasıtasıyla bölgede kurulacak bir yükseköğretim kurumu aracılığıyla nitelikli personel yetiştirilebileceği vurgulandı. Görüşmede Bakan Şara ise yeni bir sağlık sistemi kurmayı amaçladıklarını, 3 parçalı olan yapıyı da tek çatı altında toplamak istediklerini ifade etti. Şara, bir acil ihtiyaç listesi hazırlayacaklarını da belirtti.
Tıbbi malzeme yardımı
- Bakan Yardımcısı Kırbıyık’ın bölgeyi ziyareti sırasında Türkiye’den çok sayıda tıbbi yardım da Suriye’ye ulaştı. Yardım kolilerinde sarf malzemeler ve acil müdahalede kullanılacak ekipmanların bulunduğu öğrenildi.