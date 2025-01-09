Yeni sağlık sistemini Türkiye kuracak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Suriye’nin başkenti Şam’a giden Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, burada Suriye’deki geçici hükümetin Sağlık Bakanı Mahir Şara ile görüştü. Türkiye’nin tüm imkan ve tecrübesiyle Suriye’nin yanında olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Türkiye-Suriye ortak çalışma grubu oluşturularak düzenli koordinasyon mekanizması oluşturulmasının gerektiğini vurguladı. Şam’da tam zamanlı görev yapacak şekilde sağlık sistemini yeniden inşası kapsamında danışman ve koordinatör görevlendirileceğini belirten Kırbıyık, aktif ya da faal olmayan hastanelerden belirlenen bazı tesislerin doğrudan Türkiye tarafından çalıştırılabileceğini de anlattı. Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Suriye’nin talep edeceği her türlü sarf malzemesi, ilaç, tıbbi cihaz gibi konularda destek verileceğini belirterek özellikle Türkiye’deki dijital altyapıya benzer bir sistemin Suriye’de kurulabileceğini aktardı.