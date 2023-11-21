Yeni Şifa senaryosu

“Şifa Hastanesi’nin altında Hamas komuta merkezi var” yalanına dayanarak günlerce kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi’ne baskın düzenleyip bebekler ve hastalar olmak üzere herkesi dışarı süren işgalci güç İsrail, bölgenin bir diğer önemli sağlık tesisi Endonezya Hastanesi’nde de aynı savaş suçunu uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Tıpkı Şifa’da olduğu gibi çok sayıda tankla Endonezya Hastanesi’ni ablukaya alan terör devletinin askerlerinin hareket eden her şeyi vurduğu kaydedildi. İşlediği savaş suçlarına rağmen ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) desteğini arkasına alan terör devleti hastaneyi roketlerle vururken, önümüzdeki günlerde hastaneye baskın düzenlenmesi bekleniyor.

Roketlerle saldırdı

Beyt Hanun bölgesinden kaydırılan tanklar ve askeri araçlarla ablukaya alınan Endonezya Hastanesi’ne işgalci ordu tarafından yapılan saldırıda en az 12 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalci gücün roketlerle yaptığı saldırı sonucu hastanenin ikinci katının büyük hasar gördüğü, saldırıda 2 doktorun da yaralandığı kaydedildi. Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, “İşgal güçleri, poliklinikler ile ameliyathane katını bombaladı, ekipmanları yok etti. Cesetler üst üste yığılmış durumda.” ifadelerini kullandı. Saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden oldu. 140 yatak kapasiteli sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.

Hareket eden VURULUYOR

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların ve kapıdaki tankların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılıyor. Bölgede bulunan El-Cezire muhabiri, başka yerlerden hastaneye yaralı getirmenin mümkün olmadığını, çünkü kapıya yaklaşanların vurulduğunu bildirdi. Ayrıca hastaneden çıkmak isteyen kişiler de izin verilmediği ve aynı şekilde işgalci gücün hedefi olduğu kaydedildi.

Felaketi yaşıyorlar

Görgü tanıkları, Şifa Hastanesi’ndeki gibi ağır yaralıların yanında çok sayıda evsizin de sığındığı Endonezya Hastanesi’ndeki durumun da “felaket” düzeyinde olduğunu aktarıyor. Hastane personeli, hastalar ve evlerini kaybedip hastaneye sığınanlardan oluşan 6 bin kişinin sığındığı sağlık tesisinin “ağzına kadar insan dolduğu” aktarılırken, bu yoğunlukta bir bölgeye yapılacak saldırının felaketle sonuçlanabileceğine vurgu yapıldı.

Ağır hastaların durumu belirsiz

Geçtiğimiz hafta işgalci güç tarafından zorla boşaltılan Şifa Hastanesi’nde bazı Gazzeliler prematüre bebeklerini alıp hastaneden ayrılarak oldukça zorlu bir yolculuğa çıkarken, yaralarının ağırlığı nedeniyle dışarı çıkamayan hastaların akıbeti belirsizliğini koruyor. Yemek ve tıbbı malzeme girişine izin verilmeyen hastanede ağır yaralıların bu şartlara ne kadar dayanabileceği bilinmiyor. İşgalcinin zarar verdiği ve zorla boşalttığı hastanedeki yaralıların durumunun her geçen gün kötüleştiği ve acil yardıma ihtiyaçları olduğu belirtildi. Terör devleti tarafından ambulanslara da zarar verildiği ve yakıt girişine izin verilmediği için yaralıların oradan tahliye edilmesinin de çok mümkün olmadığı bildirildi.

Prematüre bebekler Mısır’da

Mısır medyası, Şifa Hastanesi’nden İsrail tarafından zorla çıkartılan 29 prematüre bebeğin pazar günü Mısır’a vardığını duyurdu. İlk bilgilerde hastaneden 31 bebeğin çıkarıldığı belirtilirken, 29 bebeğin hastaneye vardığı duyurulmasıyla kalan 2 bebeğe ne olduğu belirsizliğini koruyor. Günlerce hastanede ağır şartlarda kalan bebeklerin güneye doğru zor yolculuğa dayanamayıp hayatlarını kaybetmiş olabileceği bildirildi.



















