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Dünya

Yerleşimci teröristler 2 köyü bastı

7 Ekim’de Gazze’yi hedef alan saldırılara paralel, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, Ulusal Güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından silahlandırılan yerleşimci teröristlerin, işgalci güç ordusu tarafından desteklenen baskın ve cinayetlerinde de artış yaşanıyor.

Dış Haberler
04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:49 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Son olarak Cumartesi 10-15 kişilik gruplardan oluşan yerleşimci teröristler iki Filistin köyüne baskın düzenledi. Baskın sırasında etrafa ateş açan yerleşici teröristler araçları da kundakladı. Baskınlarda, Qarawat Beni Hasan köyünden 38 yaşındaki bir Filistinli göğsünden vurularak öldürüldü. İşgalci güç askerlerinin olaya müdahale etmek bahanesiyle geldikleri alanda, yerleşimci teröristlere engel olmak isteyen Filistinlileri hedef aldığı kaydedildi.

Son 15 yılın zirvesinde

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus şehrine bağlı, Filistinlilerin yaşadığı Madama köyünde yaşanan diğer bir baskında da, 15 kişilik bir yerleşimci terörist grubu araçları ateşe verdi ve evlerin camlarını taşlarla kırdı. İnsan hakları grupları yerleşimci terörizminin son 15 yıllın en yüksek seviyesine ulaştığı uyarısında bulunuyor. Yesh Din adlı insan hakları kurumunun açıklamasına göre Filistinlilerin yaşadığı 93 noktada en az 225 yerleşimci terörü yaşandı. 7 Ekimden bugüne Batı Şeria’da 10 Filistinli yerleşimci teröristler tarafından öldürüldü.

Bir günde 60 gözaltı

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda dün 60 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından konuya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, El-Halil, Ramallah, Eriha, Cenin, Selvit ve Beytüllahim kentlerinde bazı yerlere baskın düzenledi. Bu baskınlarda aralarında üniversite öğrencisi 5 kızın da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Son alınanlarla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki bölgede gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 480'e yükseldi.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Soykırım
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