Dünya Türkiyenin otomobili dünya basınında
AMERİKA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli otomobil dünya basınında

Türkiye'nin otomobili dünya basınında

Bilişim Vadisinde ön tanıtımı yapılarak dünyaya duyurulan yer otomobil dış basında da geniş yer aldı. Dünya çapında "trend topic" olan Türkiye'nin otomobili dün sosyal medya en çok konuşulan konu oldu.

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Otomobil dün Bilişim Vadisinde tanıtıldı.
Otomobil dün Bilişim Vadisinde tanıtıldı.

Türkiye'nin yeni otomobili dünya basınında geniş yer buldu. Önceki gün görkemli bir törenle tanıtılan yerli otomobil pek çok yabancı basın organında manşetten görüldü.

Reuters haber ajansı haberi "Türkiye ilk yerli otomobilinin tanıtımını yaptı" başlığıyla servis etti.3,7 milyar dolarlık projenin ülkenin büyüyen ekonomisinin bir göstergesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin uzun zamandır hedefinde olduğu belirtildi.

Daily Mail: Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umduğu TOGG prototipini sunduİngiliz Daily Mail, Türkiye'nin otomobilinin ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya rakip olarak görüldüğüne vurgu yaptı.Haberi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umduğu TOGG prototipini sundu" başlığıyla verdi.

Bloomberg'de haber, "Türkiye 3,7 milyar dolarlık ilk yerli otomobil projesini tanıttı " başlığıyla yer aldı.

El cezire "Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı" başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.Erdoğan'ın Türkiye'nin otomobilini sadece yurt içinde satmayı amaçlamakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa'dan başlayarak küresel bir marka olmasını istediğini söylediği belirtildi.
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