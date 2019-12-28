Türkiye'nin otomobili dünya basınında

Türkiye'nin yeni otomobili dünya basınında geniş yer buldu. Önceki gün görkemli bir törenle tanıtılan yerli otomobil pek çok yabancı basın organında manşetten görüldü.

Reuters haber ajansı haberi "Türkiye ilk yerli otomobilinin tanıtımını yaptı" başlığıyla servis etti.3,7 milyar dolarlık projenin ülkenin büyüyen ekonomisinin bir göstergesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin uzun zamandır hedefinde olduğu belirtildi.

Daily Mail: Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umduğu TOGG prototipini sunduİngiliz Daily Mail, Türkiye'nin otomobilinin ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya rakip olarak görüldüğüne vurgu yaptı.Haberi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umduğu TOGG prototipini sundu" başlığıyla verdi.

Bloomberg'de haber, "Türkiye 3,7 milyar dolarlık ilk yerli otomobil projesini tanıttı " başlığıyla yer aldı.

El cezire "Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı" başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.Erdoğan'ın Türkiye'nin otomobilini sadece yurt içinde satmayı amaçlamakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa'dan başlayarak küresel bir marka olmasını istediğini söylediği belirtildi.