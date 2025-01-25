Yıkım tugayı Cenin'de: Katil Nahal Tugayı saldırılara katılıyor

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampı ve çevresinde bulunan Kabbatiye, Arraba ve Yamun beldelerine yönelik saldırı ve baskınlarını dört gündür sürdürüyor. Şuana kadar 12 Filistinliyi öldüren, 50'den fazla Filistinliyi yaralayan ve 100'den fazla Filistinliyi tutuklayan işgal güçleri, buldozerlerle evleri yıkarak sivilleri tehcir ediyor. Cenin Kampı'nı tam kuşatma altına alan işgal ordusunun kampa yönelik kapsamlı bir askeri harekat düzenlemesinden endişe ediliyor. İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan iki gün sonra Cenin Kampı'ndaki saldırıları başlatmıştı. Saldırılara, 19 Ocak'ta Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahia, Cibaliye ve Beyt Hanun bölgelerinden çekilen Nahal Tugayı'na bağlı kuvvetlerin de katıldığı bildirildi. Nahal Tugayı, Gazze'nin kuzeyindeki uygulanan Generaller Planı çerçevesinde tam kuşatma ve soykırım harekatını yürüten başta gelen tugaylardan biriydi. Nahal Tugayı kuvvetleri, burada sık sık hasar görmüş binaları tank ateşiyle tamamen yıkmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "Gazze'de edindiğimiz tecrübeleri uygulayacağız" şeklindeki açıklamasına Nahal Tugayı da eklendiğinde Cenin'de de benzer bir katliam yaşanması yönündeki endişeler artıyor.





QUADCOPTERLER DE KULLANILIYOR

Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boyunca Cenin Kampı'nda sokağa çıkma yasağı uygulayan İsrail ordusuna ait dronlar, sabah saatlerinde kamp üzerinde yoğun uçuş gerçekleştirdi. İsrail kuvvetlerinin Cenin Devlet Hastanesi ve El-Emel Hastanesi'ni kuşatma altında tutmaya devam ettiğine işaret eden yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin "teröristlerin saklandığı" gerekçesiyle çok sayıda evi kuşatarak yıktığını bildirdi. İsrail ordusu, 4 günde Cenin Kampı ve çevresinde Filistinlilere ait en az 8 evi yıktı. İşgal güçlerinin 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sırasında 15 ay boyunca sık sık kullandığı Quadcopter insansız hava araçlarını Cenin Kampı'nda da sık sık kullandığı ve sivillere ateş açtığı belirtiliyor.





SAVAŞ YÖNTEMLERİYLE TEHCİR UYGULANIYOR

İsrail ordusunun "Demir Duvar" adını verdiği saldırıların başlamasından beri İsrail güçlerinin saldırıları yüzünden onlarca Filistinli aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Filistinli yerel kaynaklar, işgal ordusuna bağlı kuvvetlerin kampta savaş yöntemleri kullandığına vurgu yaparak, evlerini terk etmek zorunda kalanları yüz ve göz tarama cihazlarından geçirdiğini ifade etti. Özellikle Cabbariyat ve Gubbaz mahallelerinde yıkımı yoğunlaştıran işgal ordusuna bağlı kuvvetlerin, buralarda Filistinlilerin evlerini ateşe verdiği de bildiriliyor. Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun Cenin Kampı'nda infazlar yaptığını da öne sürdü. Anadolu Ajansı'na konuşan Cenin Kampı'nın dış mahallesinde yaşayan Muhammed adlı bir Filistinli, "Durum çok kötü. Gazze'de ne olduysa bize de bu yapılıyor. Öldürüyorlar, tutukluyorlar, yıkıyorlar. Önce Filistin yönetimi bunu yapıyor sonra İsrail bunu yapıyor" dedi.





ÇEVREDEKİ BELDE VE ŞEHİRLERDE DE BASKI VAR

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Cenin Kampı'nın doğusundaki Kabbatiye ve Yamun beldelerinde de baskın, yıkım ve tutuklama faaliyetlerini sürdürüyor. Kabbatiye beldesine giren işgal güçleri, sabah saatlerinde beldenin ana kavşağı olan El-Aksa Kavşağı'nda bulunan Mescid-i Aksa maketini yıkarak kavşağı tahrip etti. İslami Cihad'a bağlı Kudüs Seriyyeleri Tugayı, direnişçilerin söz konusu kavşakta işgal güçlerine ateş açtığını ve önemli isabetler sağladığını ilan etti. Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre ise ajansının İsrail güçleri şafak vakti işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi tutukladı. Haberde, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata kasabasında 9, Nablus kentinde baba ve oğul da dahil olmak üzere 4, Nablus yakınlarındaki Burka köyü, Tulkerim kenti ve Yamun beldesinde de birer Filistinliyi tutuklayarak bilinmeyen yerlere götürdüğü bildirildi. Wafa, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Halil ve Ramallah'ta da baskınlar gerçekleştirdiğini kaydetti.





BM: Gazze ateşkesini etkileyebilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHRC) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin Kampı'nda savaş yöntemleri kullanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Cenin'de yaşananların Gazze'deki ateşkes sürecine olumsuz etki getirmesinden endişe duyulduğu bildirildi. İsrail ordusunun 12 Filistinliyi öldürdüğü operasyonun yasadığı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu eylemlerin sorumlularından hesap sorulması gerektiğinin altı çizildi.





Batı Şeria'da 873 Filistinli öldü

İsrail'de Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin göreve başladığı Kasım 2022'den beri İsrail ordusunun baskınları ve istilacı yerleşimcilerin saldırıları artarken, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte katlanarak devam etti. Filistin hükümetinin resmi verilerine göre, işgal güçlerinin 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda öldürdüğü Filistinli sayısı 873'e ulaştı. Bu verilere göre, İsrail güçleri 6 bin 700 Filistinliyi de yaralarken 14 bini aşkın Filistinliyi tutukladı.





4 esir bugün serbest

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ilan edilen ateşkes kapsamında başlayan esir takasında bugün 4 İsrailli esir askerin daha Hamas tarafından serbest bırakılması bekleniyor. Hamas, serbest kalacak esirlerin Karine Araev, Daniel Calbu, Nimet Levi ve Leri Elbac olduğunu bildirdi. Esirler Kızılhaç Komitesi aracılığıyla teslim edilecek. Öte yandan, İsrail hükümeti serbest bırakacağı bazı Filistinli tutuklularda değişikliğe gitti. İşgal hükümetinin hangi isimleri değiştirdiğine dair ise bilgi aktarılmadı.



