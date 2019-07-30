Yılanı ısırarak öldürdü

İlginç olay Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşandı.

Raj Kumar isimli kişi, evde dinlenirken bir yılanın saldırısına uğradı. Yılana karşılık veren Kumar, hayvanı ısırarak öldürdü.

Olayı anlatan Raj Kumar’ın babası Babu Ram, “Bir yılan onu ısırdı. Oğlum da onu ısırdı ve çiğneyerek parçalara ayırdı” ifadesini kullandı. Ram, oğlunun olay sırasında alkollü olduğunu sözlerine ekledi.

Hastaneye kaldırılan Kumar’ın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kumar'ın doktoru NP Singh, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen oluyordu ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti" dedi.