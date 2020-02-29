Yılda 500 bin göçmen

Avrupa için mülteci geçişlerine kapılarını açan Türkiye, sadece bir yılda 454 bin düzensiz göçmeni yakalamıştı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019’da 60 bini denizlerde olmak üzere 454 bin 662 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye’nin göçmenlere yönelik politikasının değişmesi ile birlikte bir yılda en az 500 bin düzensiz göçmenin Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçebileceği öngörülüyor.

2019’DA 454 BİN GÖÇMEN

Jandarma ve Emniyet güçleri karada, Sahil Güvenlik ekipleri de Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde etkin şekilde düzensiz göçü engellemek için mücadele veriyordu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl 60 bini denizlerde olmak üzere 454 bin 662 düzensiz göçmen yakalandı.

AFGANLAR BAŞI ÇEKİYOR

Geçen yıl yakalanan düzensiz göçmenlerden 201 bin 437’sini Afganistan, 71 bin 645’ini Pakistan ve 55 bin 236’sını ise Suriye uyruklular oluşturdu. 2018’de 268 bin 3, 2017 yılında 175 bin 752, 2016’da 174 bin 466, 2015’de 146 bin 485 olmak üzere son 5 yılda 1 milyon 219 bin 368 düzensiz göçmeni yakaladı.