Yine İsveç yine çarpıtma

PKK ile mücadele konusunda Türkiye’ye yazılı taahhütte bulunan İsveç, eski alışkanlıklarına dönme sinyalleri veriyor. İsveç, PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ete gazetesi muhabiri Kaj Joakim Medin’in tutuklanmasına tepki gösterdi. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Stenergard, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Gazeteci Joakim Medin’in Türkiye’ye giriş yapması nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılması vahim bir durumdur” ifadelerini kullanarak Medin’in terör örgütü ile olan bağlantısını görmezden geldi.

2014’te Kandil, 2016’da Diyarbakır ve 2017’de Erbil’e seyahat ettiği belirlenen Medin’in, Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu da ortaya çıkarılmıştı. Medin’in sosyal medya hesaplarında PKK/YPG’ye ait silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle çekilmiş görsellerin yer aldığı belirlendi. Ayrıca örgütsel içerikli haberler yaptığı, kitap basımı ve eylem tanıtımı gibi faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Öte yandan İsveçli siyasetçiler ve medya organları ayrıca, Medin’in sadece yolsuzluk suçlaması sebebiyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun haberini yapmak için Türkiye’ye geldiğini ve bu yüzden tutuklandığını öne sürerek algı oluşturmaya çalıştılar.