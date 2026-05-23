Yolcu uçağı ani irtifa kaybetti: Yolcular havada dehşeti yaşadı

15:2423/05/2026, Cumartesi
Avustralya’nın Brisbane kentinden Hong Kong’a gitmek üzere havalanan Cathay Pacific’e ait yolcu uçağı, şiddetli türbülans nedeniyle aniden irtifa kaybetti. Panik dolu anların yaşandığı olayda 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hong Kong merkezli
South China Morning
Post gazetesinin haberine göre, 156 sefer sayılı
Cathay Pacific
uçağı,
Hong Kong
'a varışından yaklaşık 2 saat önce havada, kabin ekibinin yemek servisi yaptığı sırada girdiği türbülans nedeniyle ani irtifa kaybı yaşadı.

Şirketten yapılan açıklamada, irtifa kaybının uçakta yarattığı sarsıntı sonucu 6 kabin görevlisi ve 4 yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.

Uçağın Hong Kong'a inmesinin ardından sağlık muayenesi yapılan yaralılardan 8'i tedavi için hastaneye sevk edildi.

Gazeteye açıklama yapan yolcular, yaklaşık iki saniye süren ani irtifa kaybı nedeniyle uçakta yiyeceklerin, peçetelerin ve yolculara ait eşyaların etrafa saçıldığını, herkesin korkuyla çığlık attığını aktardı.


Bir yolcu, yaşadıklarını anlatırken "Lunaparklardaki drop tower (düşüş kulesi) gibi bir deneyimdi. Bir an uçak kazasında öleceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.




