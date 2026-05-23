Yolcu uçağı ani irtifa kaybetti: Yolcular havada dehşeti yaşadı

Şirketten yapılan açıklamada, irtifa kaybının uçakta yarattığı sarsıntı sonucu 6 kabin görevlisi ve 4 yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.

Uçağın Hong Kong'a inmesinin ardından sağlık muayenesi yapılan yaralılardan 8'i tedavi için hastaneye sevk edildi.

Gazeteye açıklama yapan yolcular, yaklaşık iki saniye süren ani irtifa kaybı nedeniyle uçakta yiyeceklerin, peçetelerin ve yolculara ait eşyaların etrafa saçıldığını, herkesin korkuyla çığlık attığını aktardı.

Bir yolcu, yaşadıklarını anlatırken "Lunaparklardaki drop tower (düşüş kulesi) gibi bir deneyimdi. Bir an uçak kazasında öleceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.