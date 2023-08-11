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Dünya

YTB 'Eren'le devam

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) Abdullah Eren yeniden atandı.

17:40 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Abdullah Eren

Abdullah Eren

Abdullah Eren, göreve yeniden atanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında yurt dışındaki vatandaşlar ve soydaş akraba topluluklara yönelik çalışmaların durmaksızın süreceğini belirtti.

Eren mesajında “Türkiye Yüzyılı’nda da nerede bir vatandaşımız, kardeşimiz varsa orada olacağız inşallah” dedi.


  • Eren, 27 Ekim 2018’de ilk kez Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanmıştı. Eren, daha öncesinde ise Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri görevlerinin sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütmüştü.


#Abdullah Eren
#Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
#YTB
44 dakika önce
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