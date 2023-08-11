YTB 'Eren'le devam

Abdullah Eren, 1984 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans, Londra'da Westminster Üniversitesi'nde diplomasi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) vakfında araştırmacı olarak da çalışmalar yürüten Eren, 2014'ten bu yana Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri olarak çalıştı. Eren, bir dönem Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Peki Abdullah Eren kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Abdullah Eren hayatı ve biyografisi.