YTB 'Eren'le devam

Abdullah Eren
Abdullah Eren, göreve yeniden atanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında yurt dışındaki vatandaşlar ve soydaş akraba topluluklara yönelik çalışmaların durmaksızın süreceğini belirtti.
Eren mesajında “Türkiye Yüzyılı’nda da nerede bir vatandaşımız, kardeşimiz varsa orada olacağız inşallah” dedi.
- Eren, 27 Ekim 2018’de ilk kez Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanmıştı. Eren, daha öncesinde ise Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri görevlerinin sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütmüştü.
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44 dakika önce