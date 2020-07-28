Yunan rahipten Ayasofya ayarı

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından çılgına dönen ve alçakça Türk bayrağını yakan Yunanistan’da doğruları söyleyen bir rahip çıktı. Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin açıklama yapan Yunan rahip Evangelos Papanikolaou, “Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı. Türkler korudu” dedi. “Türkler nerede varsa hep daha iyilerdi” diyen Rahip Papanikolaou “Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit’te daha iyi manastır sistemi vardı. Girit’te Türkler bir tane manastır kapatmadı. Aynı zamanda Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu. Bu yüzden insanlar ‘Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ediyorum’ diyor. Seçmek zorunda olsam ben de Türkleri seçerim” şeklinde konuştu.