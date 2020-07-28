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Dünya Yunan rahipten Ayasofya ayarı
AVRUPA

Yunan rahipten Ayasofya ayarı

Yunanistan'da Evangelos Papanikolaou adında bir rahip, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Atina ezberini yıkan ifadeler kullandı. Yunanistan tarihinde pek çok kilise ve manastırın kendi yöneticileri tarafından kapatıldığını hatırlatan rahip, 'Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyordu. Ben de olsam Türk'ü seçerim. Ayasofya'yı Türklerden başka kim koruyabilirdi?' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evangelos Papanikolaou
Evangelos Papanikolaou

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından çılgına dönen ve alçakça Türk bayrağını yakan Yunanistan’da doğruları söyleyen bir rahip çıktı. Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin açıklama yapan Yunan rahip Evangelos Papanikolaou, “Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı. Türkler korudu” dedi. “Türkler nerede varsa hep daha iyilerdi” diyen Rahip Papanikolaou “Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit’te daha iyi manastır sistemi vardı. Girit’te Türkler bir tane manastır kapatmadı. Aynı zamanda Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu. Bu yüzden insanlar ‘Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ediyorum’ diyor. Seçmek zorunda olsam ben de Türkleri seçerim” şeklinde konuştu.

Yunan rahip Papanikolaou​: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi, manastırları kapatan bizim yöneticilerimiz değil miydi?
OYNAT 02:11
Yunan rahip Papanikolaou​: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi, manastırları kapatan bizim yöneticilerimiz değil miydi?
Yunanistan'da Evangelos Papanikolaou adında bir rahip, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Atina ezberini yıkan ifadeler kullandı. Yunanistan tarihinde pek çok kilise ve manastırın kendi yöneticileri tarafından kapatıldığını hatırlatan rahip, 'Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyordu. Ben de olsam Türk'ü seçerim. Ayasofya'yı Türklerden başka kim koruyabilirdi?' ifadelerini kullandı.

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