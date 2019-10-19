Dünya Yunandan ucuz tahrik
AVRUPA

Yunan’dan ucuz tahrik

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatına odaklandığı günlerde Yunanistan basit bir provokasyona imza attı. Yunanistan’a ait 2 savaş uçağı KKTC’nin hava sahasını ihlal etti. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir” dedi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Yunan F-16'sı
Yunan F-16'sı

Yunanistan’a ait 3 savaş uçağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasına girdi. Yunanistan’a ait savaş uçakları Girit’ten kalkarak Güney Kıbrıs üzerinden Kuzey Kıbrıs’a yöneldi. Burada Rum sınırına yakın olan Akıncılar köyü üzerinde uçuş gerçekleştirerek, KKTC hava sahasını ihlal etti. Alçak uçuş yapan savaş uçaklarının ihlali sırasında çıkardıkları yüksek ses KKTC’nin birçok noktasından duyuldu. KKTC Sivil Havacılık Dairesi, uçuşu ilgili birimlere rapor etti. KKTC hükümeti ve askeri yetkililer de olay üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’na bilgi verildi.

GEÇİT TÖRENİ HATIRLATILDI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, 1 Ekim’de kutladığı ’Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Rum basını Yunanistan’a ait F-16 savaş uçaklarının Başbakan Kiriakos Miçotakis’in talimatıyla uçmasının engellendiği iddia etmişti. Bu iddiaların ardından 2 Yunan F-16 savaş uçağı 19 yıl sonra Rum tarafında tatbikata katıldı.

RUMLAR SEVİNDİ!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, F-16’ların katıldığı tatbikatın görüntüsünü yayınlayarak, “Yunan F-16’lar bugün Kıbrıs’ta uçtu. Söylediğim gibi geçit törenlerinde değil, tatbikatlarda Yunan savaş uçağı istiyoruz” ifadelerini kullandı. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, “Profesyonellik beni gururlandırdı. F-16’ların ortaya çıkışı Yunanistan ile mükemmel ve kesintisiz işbirliğini sergiliyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE KORKUSU

  • Yunanistan’a ait savaş uçakları Rumların milli günü olan 1 Ekim kutlamalarında uçuşunu iptal etmişti. Rum basını, F-16’ların uçuşunun ‘Türkiye korkusu’ nedeniyle iptal edildiğini manşete taşımıştı.

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