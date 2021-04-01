Yunan’ın ‘Türk’ hazımsızlığı

Yunanistan, AİHM’in suçlu bulmasına rağmen Batı Trakya’da isminde "Türk" kelimesi olduğu gerekçesiyle İTB’yi kapatmasına 13 yıldır direniyor.

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan yaptığı hukuksuzluğu ve 38 yıldır süren hak arama mücadelelerini Yeni Şafak’a anlattı. 1927’de kurulan İTB’nin Batı Trakya Türk azınlığının ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Ahmetoğlu, “Yunanistan ‘Batı Trakya’da Türk yoktur’ politikası çerçevesinde 1983’de İTB’nin tabelası polis tarafından söküldü. O tarihten bu yana hak arama mücadelemiz sürüyor” dedi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu.

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İNKAR POLİTİKASI

“Uluslarası anlaşmalarla ve Türkiye-Yunanistan arasında yapılan ikili anlaşmalarla garanti altına alınan azınlık haklarımızda hiç bir iyileşme yok” diyen Ahmetoğlu, “Yunanistan, ‘Batı Trakya sorununu Türkiye ile konuşmam’ diyor ve Batı Trakya Türkleri ile de bu meseleyi görüşmüyor. Karşımızda üç maymunu oynayan bir tutum içerisinde” diye konuştu. Ahmetoğlu, dünyaya seslerinin duyulmasına en büyük katkıyı Türkiye’nin yaptığını belirtti. Yunanistan, Batı Trakya Türklerin sorunlarını görmezden geldiği gibi AİHM kararlarını da uygulamaktan geri durduğunu söyleyen Ahmetoğlu, şöyle konuştu:

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“Bu ayak direme 13 yıldan beri devam ediyor. Bunun demokratik kararlarla açıklanacak bir tarafı yok. İlk önce AİHM kararları iç hukuku bağlamaz şeklinde başladı, sonra Avrupa Konseyi’nden baskılar artınca bu kararları iç hukukuma uyumlu hale getirmeye çalışıyorum şeklinde açıklama oldu. Bir yasa çıkartıldı. Bu yasaya istinaden 2017 yılından sonrada biz bir iç hukuk mücadelesi başlattık. Şu anda davamız son aşamada. Yunanistan, Batı Trakya’da Türk varlığını kabul etmemek için inkar politikasını sürdürmek için tüm yolları deniyor.”

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‘TÜRK’ KELİMESİ VAR DİYE KAPATAMAZSIN!

94 yıllık derneğin isminde ‘Türk’ kelimesi var gerekçesiyle kapatılamayacağının altını çizen Ahmetoğlu, “ Yasal statüsünü elinden alamazsınız. Ne biz Yunanistan’a milli güvenlik sorunuyuz ne de bir tehlikeyiz. Yunanistan, Türk azınlığın çağrılarına kulak asmıyor” dedi. Konuya ilişkin Yunanca, İngilizce ve Türkçe video hazırladıklarını aktaran Ahmetoğlu, “Mücadelemiz devam edecek, ta ki AİHM kararı uygulanana kadar, 38 önce derneğimizin tabelasının nasıl söküldüyse yeniden asılması için ve yasal statümüz geri verilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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AVRUPA KONSEYİ’NDEN UYARI

1983'te mahkeme kararıyla kapatılan İskeçe Türk Birliği iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005'te konuyu AİHM’e taşımıştı. 2008'de karara bağlanan davada, AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiği" görüşüne vararak Yunanistan'ı mahkum etti. 27 Mart 2008 yılından verilen kararın üzerinden tam 13 yıl geçti. Aradan geçen süreçte Türk dernekleri benzer davalar açtı. Yunanistan AİHM’in emsal niteliğindeki bu kararına rağmen açılan diğer davalarda da Türk azınlığı haksız buldu. Türk ismi ile dernek açılmasına izin vermedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 9-11 Mart 2021 tarihlerinde Strazburg’da yaptığı toplantıda Yunanistan kararlara uyma konusunda uyarıldı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yunanistan’dan Batı Trakya Türk azınlığına ilişkin AİHM’nin kararlarının uygulanması ve Yunan mahkemelerinin yanlış kararlarını düzeltilmesini istedi.

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