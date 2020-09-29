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Dünya Yunanistan, 60 kişilik Ermeni özel harekat birliklerini eğitmiş
ASYA

Yunanistan, 60 kişilik Ermeni özel harekat birliklerini eğitmiş

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmanın yanı sıra Atina'da 60 kişilik Ermenistan'ın özel harekat birimlerini eğittiği de ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş.
Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş.

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın Ermenistan ordusunu eğittiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

  • Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin (7. Amfibi Bölüğü) ve Ermenistan’ın özel harekat birimlerini “ortak eğitim, mevcut ikili askeri işbirliği” programı çerçevesinde Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı gözetiminde Atina’nın Nea Peramo bölgesindeki askeri kışlada eğitim verdiği ifade edildi.

Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş.

Azerbaycan cephesinden yeni görüntü: Ermenistan tanklarının vurulma anları paylaşıldı
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Azerbaycan cephesinden yeni görüntü: Ermenistan tanklarının vurulma anları paylaşıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait tankların imha görüntülerini paylaştı.

ATİNA KIRSALINDA EĞİTİM

Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi’nin iddiasına göre, görüntülerin, 6-9 Haziran 2017 tarihleri arasında, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) Disiplinlerarası Özel Harekat İdaresi koordinatörlüğünde, Ermeni Komandolarının eğitimi Atina yakınlarında Nea Peramos’ta gerçekleştirildiği kaydedildi.

  • Eğitim sırasında Yunan ordusunun, Ermeni güçlerine hızlı reaksiyon, yakın savaş atışları ve sokak savaş eğitimini içeren 2 günlük eğitim verdiği kaydedildi.

Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş.

Azerbaycan ileri harekat başlattı: 400'den fazla hedef ateş altına alındı
FOTOĞRAF 12
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.
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Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.
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Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.
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İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.
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Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.
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Azerbaycan ileri harekat başlattı: 400'den fazla hedef ateş altına alındı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

GÖÇMENLERE ŞİDDET, TERÖRİSTLERE EĞİTİM

Yunanistan, ülkede bulunan mültecilere şiddet uygularken, terör örgütü PKK olmak üzere Türkiye'deki pek çok terör örgütüne mensup militanların toplandığı Lavrion Kampı'nda eğitim veriyor. Çok sayıda terör örgütü militanı Atina'ya yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki kampta bulunuyor. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen kamp halen kapatılmadı.

Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş.

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TERÖRİSTLERDEN EĞİTİM ALDIK İTİRAFI

Seydo Hazar kod adlı Seyithan Samacan, Hayri Cemil kod adlı Gıyaseddin Altın, Hasan kod adlı Ahmet Akkurt ve 1994’te Ayasofya’nın bahçesine bıraktığı bomba ile iki turisti yaralayan Dilek Öz gibi PKK’lı teröristler, Lavrion Kampı’nda eğitim aldıklarını itiraf etmişti.

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