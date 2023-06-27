Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası: Pakistan’dan 'kabul edilemez' tepkisi

Teknede 350 Pakistanlının bulunduğu aktarılırken, yüzlerce göçmen ise hala kayıp.
Yunanistan'daki göçmen teknesi faciasının yankıları sürüyor. Düzensiz göçmenleri Libya'dan İtalya'ya taşıyan balıkçı teknesinin Yunanistan açıklarında alabora olması sonucu en az 82 göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.
Teknede 350 Pakistanlının bulunduğu aktarılırken, yüzlerce göçmen ise hala kayıp… Yaşamını yitiren Pakistanlıların aileleri yaslarını tutarken, sevdiklerinin cenazelerini alamamanın da acısını yaşıyor.
'Kabul edilemez'
Uluslararası ajanslarda yer alan haberlere göre, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Zaman Mehdi, Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesi faciasının ardından BM İnsan Hakları Konseyi’ne seslendi ve göçmen politikalarında düzenleme ve dayanışma için çağrıda bulundu. 47 üyelik konseye seslenen Mehdi, böyle bir statükonun insani maliyetinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi ve ekledi:
"Sorumluluk paylaşımı, güvenli ve zamanında arama kurtarma düzenlemeleri, denizde kurtarılan tüm insanların karaya çıkarılması ve hesap verebilirlik konusundaki boşluklar dayanışma ruhuyla kapatılmalıdır."