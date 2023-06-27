Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası: Pakistan’dan 'kabul edilemez' tepkisi

Uluslararası ajanslarda yer alan haberlere göre, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Zaman Mehdi, Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesi faciasının ardından BM İnsan Hakları Konseyi’ne seslendi ve göçmen politikalarında düzenleme ve dayanışma için çağrıda bulundu. 47 üyelik konseye seslenen Mehdi, böyle bir statükonun insani maliyetinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi ve ekledi: