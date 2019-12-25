Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı

Patrikhanenin bahçesindeki kilisede saat 09.00'da başlayan ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.
Ayine, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Ayine katılanlar mum yakıp dua etti.
Patrikhanenin bahçesindeki kilisede saat 09.00'da başlayan ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.
Ayine, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Ayine katılanlar mum yakıp dua etti.
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