Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı

Rus blogger şov için cipini helikopterden attırdı

Rusya'da Igor Moroz adlı bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı. Yere çakılan araç hurdaya döndü. Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız diyen Rus blogger, ''Bu benim hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim'' dedi.