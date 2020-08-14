Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunanistan hayal kırıklığına uğradı ABden Türkiyeyi kınamasını istemişlerdi
AVRUPA

Yunanistan hayal kırıklığına uğradı: AB'den Türkiye'yi kınamasını istemişlerdi

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye kınama isteyen Yunanistan ve Rum Kesimi, başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden destek göremedi. Belarus'taki seçimler ve sonrasındaki olaylar nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanacağı açıklandı. Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Borrell, Türkiye'ye gerilimi düşürmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili bir karar çıkmazken, birliğin Belarus'a yaptırım uygulayacağı bildirildi.

AB Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Belarus'taki seçim sonrasında protestoculara yapılan müdahale, Beyrut'taki patlama ve Venezuela gibi konuları görüşmek üzere AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandı.

Milli Savunma Bakanı Akar: Hiçbir müdahale karşılıksız kalmadı ve kalmayacak
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar: Hiçbir müdahale karşılıksız kalmadı ve kalmayacak

Yunan şimdi de ABD'ye sığındı: Türkiye'yi Doğu Akdeniz için Pompeo’ya şikayet edecekmiş
GÜNDEM
Yunan şimdi de ABD'ye sığındı: Türkiye'yi Doğu Akdeniz için Pompeo’ya şikayet edecekmiş

Başta Almanya olmak üzere birçok ülke Türkiye'yi kınamayı reddetti

  • AB diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kınanması yönündeki çağrısı karşılık bulmadı. Bu yöndeki çağrıya başta Almanya olmak üzere birçok üye ülke ve AB yönetiminden destek gelmedi.

Borrell, toplantıdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Borrell, Türkiye'ye gerilimi düşürmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

AB dışişleri bakanlarının toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldığı için gayriresmi nitelikte oluyor ve toplantı sonunda ortak karar çıkmıyor. Ancak bakanlar çalışma gruplarına toplantı sonuçlarını hazırlamaları için talimat verebiliyor.

Belarus'a yaptırım

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Beluras'a yaptırım uygulanacağını duyurdu. AB'nin Belarus'ta hafta sonu yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarını kabul etmediğini belirten Borrell, "Şiddet ve sonuçların tahrif edilmesinden sorumlu olanlara yaptırım uygulanması için çalışmalar başladı." açıklamasını yaptı.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

  • Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

AB de seçimin "adil ve özgür" olmadığını gerekçe göstererek sonuçları tanımadığını duyurmuştu.

Abone Ol Google News
Yunan için hayal kırıklığı

Yunan için hayal kırıklığı

​AB'den Türkiye'yi kınamasını istemişti.
Türkiye için yok hükmünde

Türkiye için yok hükmünde

İletişim Başkanı Altun'dan İsrail-BAE anlaşmasına tepki.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Risk grubundakilerin koronavirüse yakalanma oranında artış.
Bakan Akar'dan<br>Oruç Reis mesajı

Bakan Akar'dan
Oruç Reis mesajı

Herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak.
Aman dikkat

Aman dikkat

​20 liralık internet paketi için 26 bin lirasını kaptırdı.
İlk günkü aşkla

İlk günkü aşkla

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım.
Vali tebdili kıyafetle teftişte

Vali tebdili kıyafetle teftişte

​Hastane hastane gezip korona tedbirleri uygulanıyor mu diye baktı.

Havada dengeler değişecek: ​Sadece 4 ülke üretiyor.
Yeni ekip kurulacak

Yeni ekip kurulacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'İzolasyon Tedbirleri' konulu yeni genelge.

​Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan cevapladı.

Karşılığını alırlar

Karşılığını alırlar

​Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Oruç Reis uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.