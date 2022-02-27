Dünya Yunanistan, Ukraynaya askeri malzeme gönderiyor
AVRUPA

Yunanistan, Ukrayna'ya askeri malzeme gönderiyor

Yunanistan'ın Ukrayna'ya Polonya üzerinden askeri malzeme ve insani yardım göndereceği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistan, Ukraynaya askeri malzeme gönderiyor
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Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un katılımıyla toplantı yapıldığı kaydedildi.


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Toplantıda Miçotakis'in Ukrayna'daki durum hakkında bilgi aldığı belirtilen açıklamada, "Yunanistan, Ukrayna'nın talebine cevaben, NATO ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) müttefikleriyle istişare ederek ve zor durumdaki Ukrayna halkına dayanışma göstererek, gün içinde Polonya'ya ulaşmak üzere 2 C-130 ile askeri malzeme gönderecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugün bölgeye insani yardım da gönderileceği ifade edildi.

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