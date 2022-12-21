Yunanistan yine tahrik peşinde: NATO uçuşunda radar kilidi attılar

Yunanistan, NATO görevi kapsamında uçan Türk F-16’ larına Ege’de radar kilidi attı. Cumartesi günkü tacizin ardından Yunanistan Pazartesi günü benzer bir tahrike daha imza attı. Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE tatbikatına 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı Türk Hava Kuvvetleri’ni temsilen paket kol olarak katıldı. Türk uçaklarına NATO’ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı da eşlik etti. Söz konusu görev için 24 saat önceden hava görev emri çekilerek Yunanistan dahil diğer ittifak üyeleri bilgilendirildi. Buna rağmen paket kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kalkan F-16’lar Türk unsurlarına radar kilidi atarak taciz etti. Dalaman ve Akhisar’dan kalkan F-16’lar önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen paket koldaki Türk uçakları görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

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Yunanistan’ın gerilimi tırmandırmaya çalıştığını belirten askeri kaynaklar, önümüzdeki dönem seçime gidecek olan Yunanların, Türkiye’ye karşı bu agresif tutumu seçim malzemesi olarak kullandığını belirttiler.