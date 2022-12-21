Dünya Yunanistan yine tahrik peşinde NATO uçuşunda radar kilidi attılar
AVRUPA

Yunanistan yine tahrik peşinde: NATO uçuşunda radar kilidi attılar

Yunanistan Türkiye'ye yönelik tahriklerine bir yenisini ekledi. Ege Denizi'nde gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türk uçaklarının NATO görevini engellemeye çalıştı. Türk Hava Kuvvetleri anında karşılık verdi. Yunanistan uçakları Türk unsurlarına radar kilidi atarak taciz etti. Dalaman ve Akhisar’dan kalkan F-16’lar önleme görevi yaparak Yunan uçaklarını püskürttü.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
Yunanistan yine tahrik peşinde: NATO uçuşunda radar kilidi attılar
Ege Denizi'nde gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türk uçaklarının NATO görevini engellemeye çalıştı.

Yunanistan, NATO görevi kapsamında uçan Türk F-16’ larına Ege’de radar kilidi attı. Cumartesi günkü tacizin ardından Yunanistan Pazartesi günü benzer bir tahrike daha imza attı. Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE tatbikatına 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı Türk Hava Kuvvetleri’ni temsilen paket kol olarak katıldı. Türk uçaklarına NATO’ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı da eşlik etti. Söz konusu görev için 24 saat önceden hava görev emri çekilerek Yunanistan dahil diğer ittifak üyeleri bilgilendirildi. Buna rağmen paket kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kalkan F-16’lar Türk unsurlarına radar kilidi atarak taciz etti. Dalaman ve Akhisar’dan kalkan F-16’lar önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen paket koldaki Türk uçakları görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

Yunanistan’ın gerilimi tırmandırmaya çalıştığını belirten askeri kaynaklar, önümüzdeki dönem seçime gidecek olan Yunanların, Türkiye’ye karşı bu agresif tutumu seçim malzemesi olarak kullandığını belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Rahat dur
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Rahat dur
Mardin'de düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı' programında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a tepki gösterdi. 'Dün ya da bugün yine Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Tabii bizimkiler de gerekeni yaptı. Ya yapma işte Rahat dur' dedi.
Zoraki sarılma

Zoraki sarılma

​İmamoğlu Akşener ile verdiği pozun benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi ancak CHP'lilerin 'öfkesi' dinmedi.
0,5lerin isyanı

0,5'lerin isyanı

​Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor.
Asgaride uzlaşma çıkmadı

Asgaride uzlaşma çıkmadı

​İşçi tarafının teklifi 9 bin lira.
Tayfun seri üretime geçiyor

Tayfun seri üretime geçiyor

​Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Yunanistan yine tahrik peşinde

Yunanistan yine tahrik peşinde

​NATO uçuşunda radar kilidi attılar.
Öğrenciler yapay zekâ ile okullu olacak

Öğrenciler yapay zekâ ile okullu olacak

​'Tek bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok'

Tramvay raydan çıktı

Tramvay raydan çıktı

​Kazada 4 yolcu yaralandı.
Koca Yusuflar döndü

Koca Yusuflar döndü

​Yardım ve tahliye için Ukrayna'daydı.
Fiyatlar yüzde 30 arttı

Fiyatlar yüzde 30 arttı

​Zam öncesi asgari ücret fırsatçılığı.
Görücüye çıktı

Görücüye çıktı

​Merakla beklenen model baştan aşağı yenilendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.