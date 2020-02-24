Dünya Yunanistanda kilise önünde ezan ve mehter sesleri yükseldi
AVRUPA

Yunanistan’da kilise önünde ezan ve mehter sesleri yükseldi

Yunanistan’da kilise önünde ezan ve mehter sesleri yükseldi

Yunanistan’ın Selanik şehrine bağlı Sakhos ilçesindeki kilise önünde, Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi mehter takımı ezan okuyarak, zafer marşları seslendirdi. Dört gün boyunca Selanik şehrinin farklı noktalarında düzenlenen gösteriler yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi İHA
Gölbaşı Belediyesi mehter takımı tarafından düzenlenen gösteriler yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Gölbaşı Belediyesi mehter takımı tarafından düzenlenen gösteriler yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi 21 Şubat tarihinde başlayan ve 25 Şubat’ta sona erecek olan Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivaline katıldı.

  • Yunanistan’ın Selanik şehrine bağlı Sakhos ilçesindeki kilise önünde bulunan meydanda gösteri düzenleyen mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı. Mehter takımının marş sırasında ezan okuması Yunanistan’da yaşayan Türk vatandaşları duygulandırdı.

İHA
Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi mehter takımı Yunanistan'da kilise önünde ezan okuyarak, zafer marşları seslendirdi.

Dört gün boyunca Selanik şehrinin farklı noktalarında Gölbaşı Belediyesi mehter takımı tarafından düzenlenen gösteriler yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Belediye ekipleri gösterileri izlemeye gelen vatandaşlara Gölbaşı Peygamber Üzümü ve Adıyaman Çiğköftesi ikram edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Bayrağımızı yırtma cüretinde bulunan hadsiz vekile de mehter ekibimiz aracılığıyla en güzel cevabı vermiş olduk. Mehteran ekibimize ve belediye personellerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.


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