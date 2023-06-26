Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis hükümeti kurma görevini aldı

Yunanistan'da ilk turu 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ikinci turu tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi mecliste çoğunluğu sağladı. Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras'ın liderliğindeki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise yüzde 17,83 oyla 47 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi.