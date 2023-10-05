Yunanistan'da sel sularına kimyasal karıştı: Kamu sağlığı tehlikede

Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yeri ve konut olarak kullanılan bir apartmanda, haşerelerle mücadele için ilaçlama yapan bir şahıs, haşereleri yok etmek isterken komşularını öldürüyordu. Yapılan ilaçlama sonucu zehirlenen bir komşu hastaneye kaldırıldı.