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Dünya

Yunanistan'da sel sularına kimyasal karıştı: Kamu sağlığı tehlikede

Eylül ayında gerçekleşen sel felaketinin yaşandığı bölgede biriken sulara kimyasal karışmasından dolayı sağlık için ciddi tehdit oluşturabileceği bildirildi. Uzman isim, su birikintilerinin taşıdığı riskten dolayı halkı uyardı.

Muhammed Emre Kömürcü
18:24 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Suyla temas etmek zorunda kalanların su geçirmez özel kıyafetler giymesi uyarısında bulundu.

Suyla temas etmek zorunda kalanların su geçirmez özel kıyafetler giymesi uyarısında bulundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye, Batı Attica Üniversitesi Öğretim Üyesi Sağlık ve İş Güvenliği Uzmanı Dr. Konstandinos Delezos'un yaptığı açıklamalarda, su birikintilerinin taşıdığı risklere karşı halk uyarıldı.

Suya karışan akü, fotovoltaik gereçler, tarım ilaçları, haşere ilaçları gibi kimyasal maddelerin kamu sağlığını tehdit ettiğini belirten Delezos, bu sularda plastik çizmelerin bile eridiğini ifade etti.

Delezos, kimyasalların suyun içinde birbirleriyle tepkimeye girmesinin tehlikeli karışımlar ortaya çıkardığını kaydederek bölgede suyla temas etmek zorunda kalanların su geçirmez özel kıyafetler giymesi uyarısında bulundu.



#Yunanistan
#sel
#kimyasal
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