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Yunanistan'da Spike LR2 tanksavar füzesi test edildi

Yunanistan'da Spike LR2 tanksavar füzesi test edildi

17:324/04/2025, пятница
AA
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Spike LR2 füzelerinin menzilinin 5 kilometrenin üzerinde olduğu belirtiliyor.
Spike LR2 füzelerinin menzilinin 5 kilometrenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Yunanistan'ın, İsrailli savunma firması Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretilen Spike LR2 tanksavar füzesini test ettiği bildirildi.

Yunanistan'da, İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen Spike LR2 tanksavar füzesinin test edildiği belirtildi.


Yunan basınında çıkan haberlere göre, Rafael firmasının temsilcileri, dün Spike LR2 tanksavar füzesini test etti.


Zırhlı hedeflere yapılan test atışlarının başarılı şekilde sonuçlandığı aktarıldı.



Spike LR2 füzelerinin, 5 kilometreden fazla menzili bulunuyor.


Yunanistan'ın MILAN, FAGOT ve TOW tanksavar sistemlerini yenileme sürecinde Spike LR2'nin önemli bir seçenek olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Yunanistan, mevcut tanksavar sistemlerini daha modern hale getirmeye çalışıyor.




#füze
#Gümülcine
#Spike LR2
#tanksavar
#YUNANİSTAN

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