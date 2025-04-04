Yunanistan'da Spike LR2 tanksavar füzesi test edildi

Yunanistan'da, İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen Spike LR2 tanksavar füzesinin test edildiği belirtildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Rafael firmasının temsilcileri, dün Spike LR2 tanksavar füzesini test etti.

Zırhlı hedeflere yapılan test atışlarının başarılı şekilde sonuçlandığı aktarıldı.

Yunanistan'ın MILAN, FAGOT ve TOW tanksavar sistemlerini yenileme sürecinde Spike LR2'nin önemli bir seçenek olarak değerlendirildiği kaydedildi.