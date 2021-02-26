Dünya Yürekleri dağlayan Filistinli anne yeni yuvasına kavuştu
ASYA

Yürekleri dağlayan Filistinli anne yeni yuvasına kavuştu

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’ndeki evleri yıkılan ve çocuklarıyla naylon çadırda kalan Umm El-Meliha isimli annenin feryadını duyan İDDEF, hayırseverlerin desteğiyle yeni bir ev inşa etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF Umm Muhammed El-Meliha isimli anneye umut oldu.
İDDEF Umm Muhammed El-Meliha isimli anneye umut oldu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze Şeridi’nde dört çocuğuyla yaşam mücadelesi veren ve geçtiğimiz aylarda etkili olan şiddetli yağmur sonrası kızını derme çatma barakalarında uyurken sular içinde bulan Umm Muhammed El-Meliha isimli anneye umut oldu.

Gazze Şeridi'nin Beyt Lahye kentinde yaşayan Umm El-Meliha’nın sular içinde kalan çadırdan gözyaşlarıyla çaresizliğini haykırdığı sözlerini dünyaya duyuran İDDEF, Filistinli anne için zaman kaybetmeden harekete geçti. İDDEF, ‘İyilik Isıtır’ yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle başlattığı kalkınma ve iyileştirme projesiyle temelden çatıya yeni bir ev inşa ederek mağdur aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde zulüm ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilerden yalnızca biri olan Umm El-Meliha ve çocuklarını kış ortasında yalnız bırakmayan İDDEF, yeni evin kapısını aileye açtı. Naylon çadırda yaşadıkları zorlukları geride bırakan aile umut ve mutluluk dolu günlere ev sahipliği yapacak yuvalarını ziyaret etti.

İDDEF’in Gazze’deki ekipleri ile birlikte inşasında sona gelinen evi gezen Umm El-Meliha ve çocukları hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşayarak hayalini kurdukları eve ilk adımı attı. Duygularını dile getirerek İDDEF’e ve hayırseverlere teşekkür eden anne, “Öncesinde ailemle çok kötü bir yerde kalıyordum. İnsanın yaşayabileceği bir yer değildi. Şimdi sevinçten uçacak gibi hissediyorum kendimi. Mutfak, pencereler, banyo, sifon, kapıyı açıyorsun her taraf boyalı süslü tertemiz. Bu eve ilk girdiğimde keyfim, halim değişti. Yerler çok güzel döşenmiş insanın nefesi açılıyor, pencereler çok güzel içeri ışık giriyor. Kapıyı açıp içeri girer girmez teselli buluyor insan. Allah razı olsun. Türk milletine, İDDEF’e ve bu hayra vesile olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

İDDEF, Gazze Şeridi’ndeki derme çatma baraka ve naylon çadırlarda zorluk ve yokluk içinde yaşam mücadelesi veren diğer Filistinli aileler için de çalışmalarına devam ediyor. Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

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