Dünya Zelenskiy Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var
AVRUPA

Zelenskiy: Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna askerlerine teşekkür eden Zelenskiy, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var." ifadesini kullandı.

Harkiv'de alınan yerlere ilişkin bilgi vermeyen Zelenskiy, "Şimdi Ukrayna bayrağının geri döndüğü bu veya diğer yerleşim yerlerini adlandırmanın zamanı değil." dedi.

Sovyet Birliği'ne ait bayrak indirildi

  • Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Ukrayna güçlerinin Harkiv'de Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiği ileri sürüldü.
  • Haberde, Harkiv bölgesinde bulunan Nova Husarivka köyünde kaydedildiği söylenen ve Ukrayna güçlerinin eski Sovyetleri Birliği'ne ait bayrağı indirdiği anların yer aldığı görüntüler de paylaşıldı.
  • Ukrayna güçlerinin Harkiv'in güneydoğusunda bulunan Volokhov Yar köyüne de girdiği iddia edildi.

Kimse hayal edemezdi
GÜNDEM
Kimse hayal edemezdi
Emeklilere promosyon8 bin liraya yükseldi

Emeklilere promosyon
8 bin liraya yükseldi

​Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

'İyi ki çarpmış diye dua ediyorum'

​Otobüs çarptı, karnından yedi kilo kitle çıkartıldı.
CHP’li Berhan Şimşek ‘Başörtüsü yasağını Kılıçdaroğlu kaldırttı’ deyince AYM hatırlatması gecikmedi

​Sıla Şentürk'ü öldüren cani suçunu itiraf etti.

DSÖ'den rahatlatan Kovid-19 ve maymun çiçeği açıklaması.

​Gürsel Tekin'e 'Kendine gel' uyarısı

Yedi aylık hamile Raziye'yi yüzünden ve göğsünden vurdu.

​Köy halkı uykusuz: AFAD inceleme başlattı.

​Üç yaşındaki Iraklı Rayyan'ın teyzesi gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.