Zelenskiy: Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var

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Avrupa’da soba devri: Kıta büyük kışı çaresizce beklerken Türkler çözüme gelenekte arıyor

Rusya vanaları kapattı, Avrupa doğal gaz krizine girdi. Ülkeler, kâbus gibi geçeceği öngörülen kışı en az hasarla atlatmanın telâşında. Buradaki Türkler de kendi planlarını yapıyor. Kimi akaryakıt stokladı, kimisi soba kurup odun-kömür satın aldı. Elektrikler kesilir diye mum stoklayanlar bile var. Avrupa'da ayaküstü sohbetlerin bile konusu, yaklaşan 'Büyük Kış' ve doğalgaz. Yeni Şafak’a konuşan gurbetçiler “Bu kış zor geçecek” diyor.