Zelenskiy resmen açıkladı: NATO'ya başvurduk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ele geçirilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya ilhak edildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvurdukalrını söyledi. Zelenskiy ayrıca ''Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek" dedi.

''İKİ YOLUMUZ VAR''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy ''Milli Güvnlik ve Savunma Meclisi toplantısı az önce sona erdi. Bir çözümümüz var. İlki Ukrayna'yı güçlendirmek ve işgalcileri topraklarımızdan kovmak için tek yol barışa dönüş. İkincisi Ukrayna müzakere konusunda liderdi ve yoluna devam ediyor. Rusya'ya her zaman eşit, adil, layık ve adil şartlarda bir arada yaşama konusunda uzlaşmayı teklif eden devletimizdir'' dedi.

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