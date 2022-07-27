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Zelensky eşiyle magazine poz verdi

Vladimir Zelensky ve eşi Olena Zelenska, Vogue İngiltere’nin özel sayısı için objektiflere poz verdi. Yayınlanan fotoğraflar tartışma konusu oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Zelensky eşiyle magazine poz verdi
Vladimir Zelensky ve eşi Olena Zelenska.

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Savaşın tüm yıkımı ile hissedildiği Ukrayna'da büyük bir direniş örneği sergileniyor. Binlerce kayıp veren Ukrayna halkı Rus güçlerine karşı durmaya devam ediyor.

  • Siyasi alanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, fırsat bulduğu tüm platformlarda sesini duyurmaya çalışarak savaşın başından bu yana tüm organizasyonlara canlı bağlantılarla katılım sağladı.


Zelensky çifti magazine poz verdi

Ukrayna, bu alanda sosyal medyayı da etkili kullanmaya çalışılırken devreye magazin de girdi. Savaş koşullarının hüküm sürdüğü Kiev'de Ukrayna lideri Zelensky ve eşi Olena Zelenska, Vogue İngiltere’nin özel sayısı için objektiflere poz verdi.

  • Fotoğraflar ve çekimlerin kamera arkası görüntüleri derginin Instagram hesabından paylaşıldı.


Hem beğenildi hem tepki çekti

Sosyal medyada yayılan görüntüler beğeni aldığı kadar eleştirilerin de hedefi oldu.

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