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Ülkelerin silah güçleri: Dünyanın en güçlü orduları hangileri?

Rusya geçtiğimiz günlerde ordusuyla Ukrayna sınırlarına girdi. Son zamanlarda orduların gücü en çok merak edilen konu haline geldi. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? Detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dünyanın en güçlü orduları hangileri? Ülkelerin silah güçleri
Dünyanın en güçlü orduları hangileri?

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası dünyanın ordu kapasiteleri ve gücü merak edilmeye başlandı. Global Firepower'ın 2020 raporuna göre dünyanın en güçlü ordu sıralaması şöyle;

Dünyanın en güçlü orduları hangileri?

1- ABD

Savunma bütçesi: 750 milyar dolar - Toplam askeri personel: 2 milyon 260 bin - Toplam hava gücü: 13 bin 264 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 2 bin 85 - Muharebe tankı: 6 bin 289 - Donanma gücü: 490

2- Rusya

Savunma bütçesi: 48 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 13 bin - Toplam hava gücü: 4 bin 163 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 873 - Muharebe tankı: 12 bin 950 - Donanma gücü: 603

3- Çin

Savunma bütçesi: 237 milyar dolar - Toplam askeri personel: 2 milyon 693 bin - Toplam hava gücü: 3 bin 210 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: Bin 232 - Muharebe tankı: 3 bin 500 - Donanma gücü: 777

4- Hindistan

Savunma bütçesi: 61 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 544 bin - Toplam hava gücü: 2 bin 123 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 538 - Muharebe tankı: 4 bin 292 - Donanma gücü: 285

5- Japonya

Savunma bütçesi: 49 milyar dolar - Toplam askeri personel: 303 bin - Toplam hava gücü: Bin 561 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 279 - Muharebe tankı: 1,004 - Donanma gücü: 155

6- Güney Kore

Savunma bütçesi: 44 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 680 bin - Toplam hava gücü: Bin 649 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 414 - Muharebe tankı: 2 bin 614 - Donanma gücü: 234

7- Fransa

Savunma bütçesi: 41.5 milyar dolar - Toplam askeri personel: 451 bin - Toplam hava gücü: Bin 229 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 269 - Muharebe tankı: 528 - Donanma gücü: 180

8- Birleşik Krallık

Savunma bütçesi: 55.1 milyar dolar - Toplam askeri personel: 275 bin - Toplam hava gücü: 733 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 133 - Muharebe tankı: 227 - Donanma gücü: 88

9- Brezilya

Savunma bütçesi: 27.8 milyar - Toplam askeri personel: 1 milyon 674 bin 500 - Toplam hava gücü: 715 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 43 - Muharebe tankı: 437 - Donanma gücü: 112

10- Türkiye

Savunma bütçesi: 19 milyar dolar - Toplam askeri personel: 735 bin - Toplam hava gücü: 1,055 (uçak İHA helikopter)

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