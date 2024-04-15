Asıl mesele Baykar değil, TÜRKİYE!

Faruk Önalan - Yazar





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ile Türk Savunma Sanayii’nin geldiği nokta dost ve kardeş ülkeleri gururlandırırken rakiplerini ise şaşırtan ve korkutan boyutlara ulaşmıştır. 2008’de yüzde 44 olan yerlilik oranı bugün yüzde 80’ler civarında olmakla birlikte 2024 yılı içinde envantere girecek yeni silah sistemleriyle bu oranın yüzde 85’e ulaşması beklenmektedir.





İSRAİL’E BAĞIMLI KALINAN TALİHSİZ YILLAR

Savunma sanayisinde en önemli atılım silahlı/silahsız insan hava araçları alanında olmuştur. Sınır içi ve sınır dışı terör tehdidi ciddi boyutlara ulaşınca 2005’de İsrail’den 10 adet Heron SİHA sipariş edilmiş ancak teslimat çeşitli bahanelerle geciktirilince İsrail Aeronautics Savunma Sistemleri şirketinden üç adet Aerostar kiralanmıştır. Bu İHA’lar daha ilk operasyonda düşmüştür. 4-5 yıl gecikme ile gelen HERON’lar ise tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştır. İki tanesi hiç çalışmamış, diğer üçünün ise motorları arızalı çıktığı için yedek motorla çalıştırılmış, beş tanesi de kısa süre sonra bakım için tekrar gönderildiği İsrail’den geri gelmemiştir. Üstelik bu araçların kontrolü İsrailli teknisyenlerde olup elde edilen veriler İsrail üzerinden Türkiye’ye gönderilmekteydi. Bu da terörle mücadelede önemli bir sorun oluşturmaktaydı. Diğer yandan 2008’de ABD’den satın alınmak istenen MQ-9 Reaper SİHA ise kongre engeli bahane edilerek verilmemişti.





“KANINI DÖKENLERE HASIM, DOSTLARINA HISIMIM”

İşte o günlerde yani 2000’li yılların başında “Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum” diyen Şehit Yarbay Melih Gülova’nın Gabar’da atölye kurdurduğu Özdemir Bayraktar ve oğulları Haluk, Selçuk ve Ahmet kısa süre sonra tüm dünyanın konuştuğu önemli başarılara imza atmıştır. Özdemir Bayraktar’ın 10 Haziran 2007 tarihinde teröristlerce uzaktan patlatılan bir EYP sonucu şehit düşen Piyade Yarbay Melih Gülova için hazırladığı panonun altına yazdığı not bugünü anlamamız için önemlidir: “Acını unutmadım, sözüm söz! Seninkilere rağmen bu projeleri evlatlarıma sunacağım. Kanını dökenlere hasımım, dostlarına hısımım.”





KIZILELMA’YA DOĞRU

2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar mini İHA ile savunma sanayisine giriş yapan Baykar, stratejik projelerle büyük katkı sunmaya devam etmektedir. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütecek olan Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alan ve stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen milli ve özgün mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ, Bayraktar TB2 Taktik S/ İHA Sistemi, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 SİHA, 1500 kg faydalı yük kapasiteli, Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, geleceğin muharebe konseptine yön verecek milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS)…





KUZGUNLAR VE ŞAHİNLER

Bunların yanında, İHA’lar için aviyonikler ve alt sistemler, insansız hava araçları için özel geliştirilen Komuta, Kontrol, Haberleşme, Bilgisayar ve İstihbarat (C4I) teknolojileri, helikopterler, uçaklar ve İHA dahil olmak üzere sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS, Ağ Merkezli Yazılımlar başlığı altında GAM (Görüntü Aktarma Merkezi), uçtan uça şifreli bir şekilde anlık olarak aktarımı sağlayan KUZGUN, Coğrafi Bilgi Sistemi yeni nesil 3 boyutlu sanal küre uygulaması ARZ, İHA’lar ve zırhlı araçlardan gelen görüntüler üzerinden gerçek zamanlı veri işleme ve analizler gerçekleştiren ŞAHİN…





TERÖRLE MÜCADELENİN YILDIZI

Diğer yandan Bayraktar TB2 İHA’lar kriz merkezlerine anlık canlı görüntü ve veri sağlayarak deprem, sel gibi afetlerde lojistik yönetimi, trafik düzenlemesi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almaktadır. Ayrıca afetlerle mücadele kapsamında 2020’den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği ile Bayraktar TB2 İHA’lar, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde de etkin rol oynamaktadır. 2000’li yılların başlarında Şırnak Gabar Dağı eteklerinde doğan Baykar/ Bayraktar'ın bugün dünyanın önde gelen sayılı savunma sanayii şirketlerinden biri haline gelmesinin malum ülkelerde rahatsızlık meydana getirdiği açık bir gerçektir. Zira vaktiyle alınan ve çoğu bozuk çıkan İsrail malı Heron’ların onda bir fiyatına bugün milli ve yerli, kumanda masası bizde, daha üstün özelliklere sahip SİHA üretilebiliyor. Birçok alanda sunduğu katkıların yanında, terörle mücadelede ciddi hizmetler veren Baykar’ın son dönemde sık sık hedef gösterilmesi şüphesiz üzerinde uzunca düşünülmesi gereken ayrı bir konudur.





FİLİSTİN’E DESTEĞİ DÜŞMANI DELİRTTİ

Savunma Sanayii 2023 ihracat şampiyonu, vergi rekortmeni, milyarlarca lira bağışta bulunan, depremzedelere 1012 kalıcı konutun yanında milyarlarca liralık destek veren, Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım gönderen, pandemi döneminde mili yerli solunum cihazına büyük destek veren, tüm bunların yanında kuruluşundan bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği almamış, tek kuruş banka kredisi dahi kullanmamış Baykar’a yönelik bunca saldırı nedensiz değildir! Filistin halkına açık desteği ile Tel Aviv yönetiminin hedefinde olan Bayraktar ailesine “İsrail’e jet yakıtı satıyorlar” dezenformasyonunun amacı ise aşikardır! Gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda ülkemize kazandırdıkları ile siyaset üstü bir konumda bulunan Baykar’ın siyasi mecraya çekilerek itibarsızlaştırılma faaliyetleri sebepsiz değildir. Asrın felaketinden hemen sonra bölgeye giden Selçuk Bayraktar’a depremzede bir vatandaşın zor şartlar altında verdiği cevap son derece anlamlıdır: “Arkanızdayız. Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun. Bayrağımız dalgalanıyor, biz sana hep duacıyız.”



