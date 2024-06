Çok boyutlu bir soykırım

Teknoloji, haberin algılanma ve değerlendirilme biçimini kendi algoritmasına göre değiştirir. İnsan kötü olana daha meyilli bir varlıkken medya diliyle kötünün içinde yaşamayı yadırgamayan bir varlık hâline gelir. Bauman kötülüğün bir yaşam siyaseti/yaşam kültürü hâline gelmesini “akışkan kötülük” olarak nitelendirir. Kötülüğün akışkanlığıyla kastedilen kötünün ayırt edilemez, tanınamaz olması ve kontrolsüz bir biçimde yayılmasıdır. Kötülüğün akışkanlaştığı yerde yalan haberler gerçek değeri görür, şiddet içeren haberler daha çok yankı bulur, toplum infiale ve manipülasyona daha açık hâle gelir. İnsanî dilin yerini hoyrat ve kaba bir dil alır. Haber ahlâkı da medyanın reytingi önceleyen ifsat edici dilinin karşısında başka bir hüviyete bürünür. Bir milletin sağlam ve tarafsız haber kaynağına sahip olması, haberleri kendi toplumuna iletirken doğru bir dil kullanması o toplumun ruh sağlığı için çok önemlidir. Trajik bir durumu her detayıyla deşifre etmek, bilinmemesi gereken kriminal bilgileri kamuyla paylaşmak, kötü bir algı yaratmak, illüzyonist yaklaşımlarla haberlerin odağını değiştirmek, esas görünmesi gerekeni gizlemek gibi toplumun kalbini bozacak haberler, küresel medyanın ahlâkıdır ve pornografidir. Pornografinin zihinlerdeki karşılığı ayıplı, edep dışı olanın gözler önüne serilmesidir ama o sadece cinselliğe yönelik bir şey olarak tanımlanamaz. Pornografi aynı zamanda insanın biyolojisine, kimyasına, maneviyatına yönelik yapılan her türlü saldırıdır. ABD’nin gözetiminde İsrail’in uyguladığı soykırım, dünyanın gözü önünde bir toplumu fiziki olarak yok ederken soykırımı izleyen diğer toplumların da bilincini, ruhunu, muhakemesini, vicdanını işgal eder ve sakatlar. Bu, çok boyutlu bir soykırımdır.

Soykırım görüntüleri birer pornografidir. Güçsüz olanı, ezileni sergilemek, güçsüzün düştüğü durumları anbean göstermek pornografiye hizmet eden, vicdanları karartan, insanları sindiren bir durumdur. Terör ve şiddet eylemleri hiçbir zaman sadece kurbanları hedeflemez, o eylemleri izleyen insanların da ansızın bu hâle düşebileceği mesajını içerir. Bauman, terör eylemlerinde saldırının herhangi bir somut hedefe odaklanmamış ve kurbanların sanki rastgele seçiliyormuş gibi gösterilmesinin bilinçli bir şekilde ve göze sokulurcasına yapıldığını söyler. Bununla amaçlanan şey ve verilmek istenen mesaj, hiç kimsenin güvende olmadığıdır. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun, bir gün herkes Bauman’ın ifadesiyle intikamcı öfke patlamalarının kurbanı olabilir. Hitler, dünyanın tepkisini çekmemek için Holokost’u gizliden yapmaya çalışmış ancak kolektif vicdanı susturamamıştı. Netanyahu ve onu besleyen ABD ise soykırımı alenen yapıyor ve her türlü insanlık dışı muamelenin görülmesi için medyayı yönlendiriyor. Çünkü her şeyi tasarlayarak, bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Hüsamettin Arslan asıl savaşın medyatik olduğunu söyler. Terör ve şiddetin iki boyutuna dikkat çeker. Fiziksel terör bedenleri öldürürken sembolik terör insanın psikesini, ruhunu, maneviyatını alabora eder, doğrudan insanın mukaddesatını hedef alır. İsrail ve ABD’nin medyayı dilediği gibi yönlendirmesinin nedeni insanlığın ruh ve değer sistemini çökertmek, dünyayı porno dünyası hâline getirmektir. İşte Filistinli kadının “biz çekilecek malzeme değiliz” diye kızması, sisteme kafa tutarak esareti reddetmesidir.

Modernite ve kapitalizm, insanı ve kainatı bir araştırma nesnesine dönüştürerek kendi Tanrılığını ilân eder. Modern bilime göre insan ve kâinat, ruhu olan bir varlık değil, hükmedilmesi, hâkim olunması ve kontrol altına alınması gereken bir sistemdir. Modernite ve kapitalizm, insanlığa teknik bakımdan yenilikler sunmuş ama asla insanlığa medeniyet getirmemiştir. İnsanın ruhunu, iç âlemini, ahlâkını gözetmemiştir. Aliya İzetbegoviç, Batının medenî değil, uygar olduğunu söylerken bunu ifade etmek ister. Batı, gittiği her yere teknik donanım götürmüştür ama medeniyet götürmemiştir. Getirdiği teknik ve teknolojik donanımlarla da girdiği her yeri sömürgeleştirmiş ve yozlaştırmıştır. Simone Weil, “Bizi Tanrıya yaklaştırmayan bir bilimin kıymeti yoktur. Ama bilim bizi Tanrıya yanlış bir şekilde yaklaştırırsa, yani hayalî bir Tanrıya yaklaştırırsa, daha kötüdür” der. Burada bilim düşmanlığı yoktur. Bilimin ana hedefinden uzaklaşarak insanlığa hizmet edeceği yerde ona kötülük etmeyi tasarlaması, karanlık odaklara hizmet etmesi eleştirilmektedir. Artık insanlığın başına gelen felaketler bir mühendislik ve endüstri işidir.

Gerçeğin yerine size mucizeler verdik. Dünyanızı illüzyonlarla sardık. Görmenizi istediğimiz şeyleri görüyorsunuz. Biz her an her yerdeyiz. Her zaman izliyoruz. Bütün sırlarınızı izliyoruz ve size korkmayı yeniden öğreteceğiz.