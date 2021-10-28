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HDP’nin İslam karşıtlığı

Özellikle kadınlar üzerinden yürüttüğü mücadelenin, dinin tahrifindeki en önemli koz olduğunu bilen HDP, annelik kavramı üzerinden İslam karşıtlığını sürdürülebilir kılmaya çalışmıştır. HDP’nin önerdiği özgür kadın misyonu, evladını PKK için yetiştiren, inancı zayıf kadın modelidir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’nin İslam karşıtlığı
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DOÇ. DR. ADEM PALABIYIK
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Kürtler uzun yıllardır İslami gelenek ile iç içe yaşamış ve İslam’ın özünü toplumsal hayatlarının bir parçası haline getirmişlerdir. Özellikle bölgede aktif olarak gündelik hayatlarına devam eden medreselerin temel işlevi de, İslam’ı gündelik hayat sosyolojisinden muaf tutmamak ve değerleri gelenekle birlikte korumaktır. Bu medreseler ile birçok ilim merkezi, İslam’ı Kürt halkının zihninde canlı tutmakta ve Kürtlerin habitusunu güncellemekte önemli rollere sahiptir. Bu niteliklerinden dolayı mevcut medreselerin bölge adına bir emniyet supabı olarak işlevsellikleri de unutulmamalıdır.

İslam Kürtlerin ontolojisidir

Medrese geleneği özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren çeşitli sorunlarla karşılaşsa da varlığını sürdürebilmiştir. Hem toplumsal hafızası ve işlevi hem de Kürt halkına sağladığı katkı açısından bu tür ilim merkezleri, bölücü düşüncelerin bu topraklarda yeşermesine ve güçlenmesine izin vermemişlerdir. Keza PKK Elebaşı Öcalan’ın, Mao tipi kırsal örgütlenme biçiminin teorisinde de kır toplumlarındaki dini tutum ve tavırları güçsüzleştirmek vardır. Çünkü Öcalan bilmektedir ki İslam, Kürtler arasındaki en güçlü harçtır ve bu bağlılık güncellendiği müddetçe Kürt toplumu arasındaki toplumsal dayanışma zarar görmeyecektir.

Öcalanizm merkezli teorik düzleme sahip olan HDP’nin de bölgedeki temel işlevleri İslam ile görünmez bir mücadele vermek veya İslam’ı tahrif etmektedir. Açıkçası HDP, bu tavrını gizil bir strateji olarak kurulduğu andan itibaren kabul etmiştir. Özellikle “sivil Cumalarla” süreci işlevselleştiren HDP’nin sonraki süreçte başarısız olmasının esas nedeni bölgedeki İslam ontolojili toplumsal dayanışmadır.

İslam’ı tahrif çabası

Özellikle kadınlar üzerinden yürüttüğü mücadelenin, dinin tahrifindeki en önemli koz olduğunu bilen HDP, annelik kavramı üzerinden İslam karşıtlığını sürdürülebilir kılmaya çalışmıştır. HDP’nin önerdiği özgür kadın misyonu, evladını PKK için yetiştiren, inancı zayıf kadın modelidir. Çünkü Öcalan’ın inşa etmeye çalıştığı modeli bugün Suriye’nin kuzeyinde organize edilen PYD/YPG örgütleri içinde yer alan savaşçı/amazon ve inançsız Kürt kadınıdır. Bu kadınların, evlatlarını kendileri gibi yetiştirerek gelecek nesilleri İslam’dan uzaklaştırmak ana gayedir.

Benzer pratikler üzerinden Ramazan ve Kurban bayramlarında toplanmak istenen yardımların Suriye’nin kuzeyine gönderilmek istenmesi de hatırlanırsa tezimizin doğrulanacağı açıktır, çünkü yardımlar bizzat kadınlar tarafından toplanmaya çalışılmıştır. Ayrıca kadınlar aracılığı ile HDP bir yandan özellikle Diyarbakır’daki kiliselere HDP’nin gençlik kolları aracılığı ile birey taşımakta ve onları Hıristiyanlaştırmaktayken öte taraftan dönüştürdükleri gençleri PKK saflarına katmaya çalışmaktadır.

Hedef gençleri dinden uzaklaştırmak

Bilimsel çalışma için yüz yüze görüştüğüm Diyarbakır Annelerinin en fazla dile getirdikleri; “evlatlarımız dinlerini iyi bilseydi HDP onları kandıramazdı” ifadesi, HDP’nin gençleri İslam’dan uzaklaştırarak PKK’ya kazandırdığını göstermektedir. Komün yaşam biçimini Suriye’nin kuzeyinde inşa etme çabasındaki HDP, sürecin başarılı olmasının tek koşulunu, aynı topraklarda İslam’ın toplumsal dayanışmanın temel bağı olmaması teorisine bağlamıştır.

Norşin medresesi ve Mardin-Kızıltepe’de görüştüğüm Suriyeli âlimlerin ifadeleri de yukarıda bahsettiğim olgusal durumu desteklemektedir. PYD/YPG’nin kendilerine yaşam şansı sunmadıklarını belirten âlimler, başka din mensuplarına asla karışılmadığının da altını çizmiştir.

PKK’nın Kıblesi Kandil

PKK/PYD/YPG için ölenlerin Kandil’e doğru gömüldükleri artık bilinmektedir. Bir Müslümanın kıble olarak Kâbe’ye doğru defnedildiğini düşünürsek, PKK’nın ne tür bir maneviyatsız heterodoks inanca sahip olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Ayrıca HDP gençlik kollarının, kiliselerin birçok işlerine yardım ettiklerini, Kilise adına İncil dağıttıklarını ve sivil Cuma’larda ön saflarda olduklarını hatırlarsak; HDP’nin din adına asıl misyonunu da analiz etmiş oluruz. PKK’nın Suriye’deki savaş sürecinde Müslümanlardan ziyade bilinçli olarak Ezidi ve diğer dini toplulukları korumaya çalıştıkları da yine kayıtlar arasındadır. HDP’nin bilinçli olarak DEAŞ’ı Müslümanları temsil eden bir yaklaşım ile medyaya servis etmesi de, HDP’nin İslam ile olan mücadelesinin en somut örnekleridir.

Çoğunluk din karşıtı söylemlerden habersiz

Bir dönem Diyarbakır ve Mardin’de, Selahattin Demirtaş, Osman Baydemir ve Ahmet Türk’ün de katıldığı sivil Cumalar’da başı sarıklı vatandaşların olması da, HDP’nin inanç inşasının somut kanıtıdır. Bu kanıtlarını güçlendirmek için yaptıkları Demokratik İslam Kongresi’nde konuşan İhsan Eliaçık da, HDP’nin İslam ile mücadelesine katkı sağlamış, demokratik İslam da olur ifadesiyle HDP’ye aradığı zemini kazandırmıştır. Demokratik İslam Kongresi’nin şeref (!) konuğu olan Eliaçık’a göre zaten sosyalist İslam veya anti-kapitalist İslam da vardır, bunlar arasında demokratik İslam da olmalıdır; Medine Vesikası Suriye kantonu için önemlidir demiş, İslami söylemlerin Öcalan ile örtüştüğünü de sözlerine eklemiştir. Bunun yanında HDP Gençlik Kolları, İslam’ı Kürtleri köleleştiren bir olgu olarak kabul etmiş ve özellikle HDP Siyaset akademilerinde bu konu Öcalan’ın kitapları eşliğinde ayrıntısıyla işlenmiştir. Namaz ise Öcalan referanslı olarak “tiyatro” olarak kabul edilmiş, oruç terbiye kavramı ile eşleştirilmiş ve yine Öcalan referansıyla kurban olayı da bir “vahşet” olarak görülmüştür. HDP’ye oy veren birçok kesimin düşüncesi bu değil iken ve tabanın çoğunluğu bu söylemlerden habersiz iken, HDP’nin “modus operandi”si tam da budur.

Diyarbakır'da HDP'lilerin itiraz ettiği camilerden 2021'de ezan sesi yükselecek: İnşaatlarda sona gelindi
FOTOĞRAF 18
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde dönemin HDP'li Büyükşehir Belediyesince engellenmeye çalışılan ancak itiraz sonucu yapımına yeniden başlanan 5 caminin inşaatında sona gelindi. Dönemin HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için alınan meclis kararının ardından, Diyarbakır Valiliğinin itirazıyla kararın yürütmesinin durdurulmasıyla yeniden inşasına başlanan camilerin gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor.
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Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, birçok medeniyete beşiklik yapan kentin farklı medeniyetleri ve inançları barındırdığı için dünyadaki nadir şehirlerden biri olduğunu söyledi. Şehrin tıpkı Mekke, Medine, Şam ve Kudüs gibi cami merkezli inşa edildiğini belirten Gökdemir, bu anlamda Sur ilçesinin Türkiye'nin en çok caminin inşa edildiği yerlerden biri olduğuna dikkati çekti.
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Diyarbakır'ın en modern ilçelerinden Kayapınar'da önceki yıllarda cami ile ilgili sıkıntıların yaşandığına işaret eden Gökdemir, ilçenin HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir döneminde imara açıldığına değinerek, imar planında camilere yer verilmediğini savundu.
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Gökdemir, imar kanununa göre bir yer inşa edilirken yeşil alan, sağlık ve eğitim kuruluşunun yanı sıra yürüme mesafesi olan 500 metrede bir caminin imarda yer verilmesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:
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\"HDP'li belediye imar çalışması yaparken ideolojik davranmış, cami düşmanlığı yapmıştı, imar çalışmasında camilere yer vermemişti. Tüm kurumlar itiraz etmişlerdi ve sağlık, eğitim ve park bahçelerde tüm kurumlara uygun olarak inşa çalışması yapılmıştı. Fakat HDP'den milletvekili olan zamanın müftüsü, camilerin olmayışından dolayı belediyeye, imara itiraz etmemişti. Ezansız, camisiz, mihrapsız, minbersiz olan mahalle sakinleri büyük sıkıntı yaşamıştı.\"
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O süreçte ezan okunmadığı için vatandaşların namaz kılma noktasında büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Gökdemir, cuma namazı için yaklaşık 10 kilometre uzaktaki camilere gitmek zorunda kaldıklarını hatırlattı.
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Belediyeye halkın büyük tepkisinin olduğunu anlatan Gökdemir, sivil toplum kuruluşu olarak bunun bir an önce düzeltilmesi için çağrıda bulunmalarına rağmen belediyenin çağrılarına cevap vermediğini vurguladı.
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Gökdemir, \"Zamanın kayyumu olan vali bu bölgede ihtiyaca binaen camiler için imar ruhsatı verdi. Halk camisine sahip çıktı ve inşa etti. Caminin inşası devam ediyor. Halkımızın camilerine sahip çıkmasını ve tamamlanması için destek vermelerini istiyorum.\" ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği Başkanı Mehmet Sezai Saylık da HDP'li belediyenin meclis kararıyla cami alanının yeşil alan olarak değiştirildiğini, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisiyle geri adım atıldığını, Valiliğin de kararı durdurduğunu anımsattı.
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Vatandaşların cami yapımının engellenmesi kararını kabul etmediğinin altını çizen Saylık, \"Bu camilere halk sahip çıktı. Daha önce HDP engel çıkarmıştı ancak vatandaşlar tepki gösterdi. Kayapınar'ın nüfusu 400 bine yakın ve bu nüfusa göre cami ihtiyacı çok fazla. Camilerimizin yapımı için herkesten destek bekliyoruz. Alt katta geçici olarak mescit yaptık. Namazlarımızı orada kılıyoruz. Bir an önce üst katın da bitmesi için destek bekliyoruz.\" diye konuştu.
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Kent sakinlerinden 64 yaşındaki Mensur Erdoğan ise daha önce ikamet ettiği mahallede cami bulunmadığından ibadet için çok zorlandıklarını dile getirdi.
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\"Çok şükür cami yapılıyor. İnşaatı süren caminin bazı bölümlerinde ibadet yapabiliyoruz. Evime yakın, rahatça gelip namazımızı kılıyoruz. Eskiden namaz için kilometrelerce uzaktaki Hazreti Ali Camisi'ne gidiyordum. Çok şükür burası evimizin önü, yaşlı, genç gelip burada namazımızı kılıp sohbetimizi yapıp evimize gidiyoruz. Çok şükür gönlümüz rahat.\" diyen Erdoğan, geçen yıl cami inşaatının durdurulmasına çok üzüldüklerini söyledi.
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Erdoğan, \"İncindik, üzüntüden yatamıyorduk. Çok şükür Müslümanız, bunun karşısında durulmaması gerekirdi, nasıl camiye karşı durulur? Onların da camiye destek vermeleri gerekirdi. Onlar yanlış yaptı ama herhalde pişman oldular.\" şeklinde konuştu.
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İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan imar planında cami inşaatı için belirlenmişti. Ancak, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran'da belediye meclisi kararı alınmıştı.
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Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurmuştu.
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Mahkemeye sunulan dilekçede, imar planındaki sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eş değer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği vurgulanarak, meclis kararı ile imar planı değişikliğine gidilerek dini tesis alanının kaldırılması karşısında aynı bölgede eş değer yeni bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılmamış olmasının, verilen kararın kanuna aykırılığını ortaya koyduğu belirtilmişti.
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Diyarbakır'da HDP'lilerin itiraz ettiği camilerden 2021'de ezan sesi yükselecek: İnşaatlarda sona gelindi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde dönemin HDP'li Büyükşehir Belediyesince engellenmeye çalışılan ancak yapılan itiraz sonucu inşasına yeniden başlanan 5 camideki çalışmalarda sona gelindi. Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, "HDP'li belediye imar çalışması yaparken ideolojik davranmış, cami düşmanlığı yapmıştı, imar çalışmasında camilere yer vermemişti" dedi. Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği Başkanı Mehmet Sezai Saylık ise, "Bu camilere halk sahip çıktı. Daha önce HDP engel çıkarmıştı ancak vatandaşlar tepki gösterdi" ifadelerini kullandı.

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