İnsanî koridor denklemi Refah Kapısı refah getirir mi?

Her ne kadar çözümsüzlüğün bir parçası olarak yer alsa da, UNRWA’nın feshini isteyen, çözümsüzlüğe maruz kalan Filistinlilerden ziyade çözümsüzlüğe maruz bırakan İsrail ve ABD yönetimleri… Bunun arkasında da yine sinsi bir plan yatıyor. Foreign Policy dergisinin “Trump and Allies Seek End to Refugee Status for Millions of Palestinians” başlıklı yazısına göre Trump’ın damadı Kushner, Filistinlilerin mülteci statüsünü kaybetmesini ve UNRWA’nın lağvedilmesini istiyordu. Filistinlilerin her ne kadar ideal olmasa da, mülteci olarak kalmaları demek, vatanlarına geri dönüş haklarını devam ettirebilmeleri anlamına geliyor. İsrail ve ABD, sadece Filistinlilerin çevre ülkelere sürülmelerini değil, o ülkelerde BM tarafından verilen statülerini de yitirmeleri için vatandaşlığa geçirilmelerini ve UNRWA’nın feshedilerek ajansa yapılan yardımın bu ülkelere yapılmasını istiyor. Olayların arka planını bilmediğinizde, Filistinlilerin Mısır’a insanî koridor açılarak gönderilmesi ya da Filistinlilerin “sonunda” mülteci statüsünden “vatandaş” statüsüne geçirilmeleri onların yararına önerilermiş gibi gelebilir. “Yazık, Filistinliler mülteci olarak doğup, büyüyüp, ölüyorlar, bu plan o kadar da kötü değil” denebilir.