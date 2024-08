İsrail neden yeni cepheler açıyor?

İsrail toplumundaki bu derin yarık, halk kitlelerinde kurumlara olan güvenin azalması ve devlet ve güvenlik yapısının çökme emareleri göstermesine sebep olmuştur. Ocak 2023’te başlayan protestolar İsrail için o kadar büyük bir sorun olmuştur ki, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’nun İsrail’in içerisinde bulunduğu bu paralize olma halini fırsata çevirme amacı taşıdığı bile söylenebilir. Bu doğrultuda alınan esirlerin de bu fayları daha fazla tetiklemeyi amaçladığı ve her ne kadar İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlarla perdelense de Ekim’den beri İsrail’de yapılan gösterilerle bunun bir derece başarıya ulaştığı söylenebilir.

Bu şartlarda Netanyahu hükümetinin düşmesi ve yerine mevcut muhalefetin kurduğu bir koalisyonun gelmesi durumunda bile bu politikanın değişmesi çok muhtemel görünmemekte. Çünkü her şeyden önemlisi İran ve vekil uzantılarının bu kadar hareketsiz kaldıkları, Körfez ve Arap devletlerinin Hamas’ı İsrail’den daha büyük bir tehdit olarak gördükleri bu şartlarda İsrail’i bu politikalardan caydıracak bir denklem yok. Ve belki de en fazla gözden kaçırılan nokta olarak Biden yönetiminin 10 aydır İsrail katliamlarına verdiği sınırsız desteğin de ötesinde, şu an Biden’ın Amerikan başkanı olarak tamamen silikleşmesi ve siyaset üretemez pozisyona gelmesi de Netanyahu ve İsrail’i cesaretlendiren bir durum. Öyle ki şu an İsrail’in peşinde sürüklenen ve ciddi hiçbir söylem üretemeyen bir Beyaz Saray yönetiminin olması, savaşı tüm bölgeye yaymayı hayal eden gruplar için tarihi bir fırsat oluşturuyor. Sonuçta bu durumda İsrail’in sonsuz savaşlarıyla Filistinliler ölüyor, bölge ise ateş çemberinin içinde kalmaya devam ediyor.