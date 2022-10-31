Düşünce Günlüğü Kelamın da kalbi var
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ

Kelâmın da kalbi var

Kalpten kalbe giden bir yol vardır denir ya, işte onun kelâm ile ilişkisi, anlatmak istediğim… İster iletişim becerileri ve beden dilinde olsun, ister psikoloji biliminde değinilsin, sonuç ortak bir noktada buluşuyor: KALP…

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kelâmın da kalbi var
Arşiv

Beyzanur Yılmaz

Eğitimci – İlahiyatçı Yazar

Kalpten kalbe giden bir yol vardır denir ya, işte onun kelâm ile ilişkisi, anlatmak istediğim…

İster iletişim becerileri ve beden dilinde olsun, ister psikoloji biliminde değinilsin, sonuç ortak bir noktada buluşuyor: KALP…

İyi konuşmak mı marifettir, yoksa konuştuğunun vardığı nokta ve dokunduğu yer mi? Cevabı kişiye göre değişir belki de… Ancak bana sorarsanız, ben konuşulanın vardığı nokta ve dokunduğu yer derim. Bu nokta kalp ve gönül ise ne mutlu… İşte o zaman marifetli olmaya nail olmuşuz demektir. ‘Peki bu yere nasıl varabiliriz? Çok mu zor ki marifete nail olmak diyorsunuz?’ dediğinizi duyar gibiyim.

NEBEVİ GÖZ İLE BAKMAK

O halde gelin başlayalım; başta insan kavramına yüklediğimiz anlamı bir gözden geçirelim. Biz insan denilince ne anlıyoruz? Yaratılmışlar arasında olan bu varlığa nasıl bakıyoruz? Evet, bu soruyu kendimize sorarak yolculuğa başlayabiliriz. Ben karşımdaki insanları birbirinden ayırt eden ve ona kendi doğrularıma göre şekil veren biriyim mi diyoruz? Yoksa yaratılmışların en faziletlisi gözü ile hiçbirini ayırmadan, ötekileştirmeden ya da yargılamadan nebevi bir göz ile bakan biriyim mi? Bir düşünelim…

Nebevi göz ile bakmak… Nasıl da kulağa hoş geliyor. Ama yapması da bir o kadar marifet işi… Marifet diyorum, çünkü bu göz; karşıdakine Allah’ın yarattığı en şerefli varlık nazarıyla bakan bir göz; sınıflandıran, ötekileştiren ya da yargılayan bir hasletle değil doğrusuyla yanlışıyla, olduğu gibi bakan bir göz. Her daim nazarında karşısındakine saygı ve hoşgörüyü baş tacı edinmiş bir göz… Belki de bu gözlere sahip olmak zor, haklı olabilirsiniz. Ancak imkânsız değil… En zor dönemlerinde bile bu gözlerle bakmaya devam eden ve beşer olan bir Resulün ümmeti olmak bizlere bu konuda örnek olmakla birlikte umut ışığını da gösteriyor. O halde ümitvâr olalım ve bu gözlerin marifetine nail olmaya doğru yol almaya Bismillah diyerek başlayalım.

KALPTEN GELMEYEN KALBE ULAŞAMAZ

Peki, nebevi göz ile bakınca ne görürüz ve tezahürü ne olur, bilir misiniz? Karşımızdakiler ile hasbihal ettiğimizde, hasbihali etmiş olmak için etmek ve tabiri caizse bir kulaktan girip diğerinden çıkmak gibi bir işleyişe alışarak davranmak aslında yolculuktan bir nevi boş heybe ile dönmek diyebilirim. Ancak nebevi bir pencereden bakan gözlerimizden ve bu gözlerle ettiğimiz kelamımızdan her kişinin kalbine ve gönlüne akan bir dokunuşun zuhur ettiğini söyleyebilirim. O dokunuş ki, “ben seni önemsiyorum, sana saygı duyduğum için seni dinliyorum, gözlerine manalı ve samimi bakıyorum; çünkü sen değerlisin, sana anlatmak istediğimi kalbine ve gönlüne yerleştirme umudu ile seninle konuşuyorum ki bu konuştuklarım havaya uçmadan sana fayda sağlama görevini yerine getirsin ve sonunda sen mutlu ol.” mesajını veren, gönülde güven duygusunu sağlayarak manidar bir noktaya ulaşan bir dokunuş oluyor.

İslam tarihinde okumuşuzdur; sevgili peygamberimiz kendine düşman olan o kadar insanı nasıl İslam’a davet etti ve sonunda her birinin kalbine Allah kelamını işledi?

Çünkü o karşıdakine kim olursa olsun yaratılmışların en şereflisi olan insan nazarıyla bakmaktan vazgeçmeyen nebevi gözlerin sahibiydi. Her daim saygı ve hoşgörüyü elinden bırakmadı. Karşıdakileri ayrıştırmadan, yargılamadan anlamaya çalıştı. Çocuklar ile çocuk dilinden konuşup anlamaya çalışarak, onlarla boy hizlarına yakınlaşarak göz teması kurdu ve sohbet etti. Birçok gayrimüslim ve İslam karşıtları onun bu engin hoşgörü ve merhametinden etkilenerek Allah’ın yolunu İslam’ı seçti. Çünkü Hz. Muhammed kalbiyle konuştu ve kalplere dokundu.

Son olarak,

Çok kıymetli bir dostumun ifadesiyle; “..dilden söylüyorsa kulaktan düşer ama kalpten söylüyorsa karşı tarafın kalbine işler, kalbinde olmayan ise kalbe gidemez…”

Kalplere dokunabilmek ümidi ile…

Memlükten Mimar Sinana geleneğin izinde

Memlük'ten Mimar Sinan'a geleneğin izinde

​Mısırlı mimar Abdulvahid el Vekil.
2023 Borsa İstanbulun yılı olacak

2023 Borsa İstanbul'un yılı olacak

​Yılbaşından bu yana yüzde 110 getiri.
Siyasetten tam destek

Siyasetten tam destek

​'Hayırlı adımların yanındayız'
6 kişinin öldüğü kazada şok detay

6 kişinin öldüğü kazada şok detay

​Şoför yüzde 47 engelliymiş.
En çok sedan üretilecek

En çok sedan üretilecek

​Sürpriz C-XCoupe modeli dengeleri değiştirdi.
İYİ Parti Bay Kemal'e ikna olmuyor

İYİ Parti Bay Kemal'e ikna olmuyor

​Yavaş ve İmamoğlu'nun adı zikrediliyor.

Değişim başlıyor

Değişim başlıyor

​Togg otomotiv kültüründe büyük devrimler yapacak.

TTB'nin diğer Fincancı'ları

TTB'nin diğer Fincancı'ları

​İkinci Başkan Ökten PKK'ya destek gösterilerine katıldı.
Yerli füzeler yerli motorla vuracak

Yerli füzeler yerli motorla vuracak

​Üç yeni tip daha üretilecek.
Acıları dindi

Acıları dindi

​'Bilge Ana' Mevlüde Genç vefat etti.
Tahıl koridoru durdu

Tahıl koridoru durdu

​Türkiye'nin çabası sürüyor.
OPEC'te bilek güreşi

OPEC'te bilek güreşi

​Suud ve ABD karşı karşıya geldi.
Güney Kore yasta

Güney Kore yasta

​Can kaybı 153'e yükseldi.
25 milyar adet depozito toplanacak

25 milyar adet depozito toplanacak

​Hedef 20 bin noktada iade makinesi kurmak.
Somali'de terör saldırısı

Somali'de terör saldırısı

​100'den fazla ölü var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.